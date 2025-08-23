อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

วงการตำรวจอาลัย พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ รองผบช.ภ.9 เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ตำรวจภูธรภาค 9 ได้โพสต์ แสดงความเสียใจ และร่วมไว้อาลัยกับครอบครัว พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ด้วยความอาลัยยิ่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ต.สาธิต เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ระหว่างพักรักษาตัว ที่รพ.รามาธิบดี

ทั้งนี้ สำหรับกำหนดการ พิธีศพ ของ พล.ต.ต.สาธิต นั้น ตั้งขึ้นที่ ศาลา 5 วัดตรีทศเทพวรวิหาร กรุงเทพฯ โดย พิธีรดน้ำศพ และ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ จะมีขึ้นเวลา 15.00 น. ของวันนี้ (23 สิงหาคม ) สวดอภิธรรม ตั้งแต่ 24-29 สิงหาคม ทุกวัน และ พิธีพระราชทานเพลิงศพ 15.30 น. วันที่ 30 สิงหาคม

ด้านกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรภาค 9 ก็ได้โพสต์อาลัย พร้อมว่า “นับเป็นผู้บังคับบัญชา ความทุ่มเท เสียสละ ตลอดจนเป็นที่รักของผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชนในพื้นที่”

ขณะที่แวดวงตำรวจ ก็โพสต์อาลัย พล.ต.ต.สาธิต จำนวนมาก

