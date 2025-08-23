ชัชชาติ เยือนดุสิต! เปิดยอดพี่วินจยย. 888 คน – กำชับเขตฯประเมินความเรียบร้อยเข้ม
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม เวลา 09.30 น. ที่ปากซอยถนนลิขิต ถนนพิษณุโลก ตรงข้ามทำเนียบรัฐบาล นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ ในกิจกรรม “ผู้ว่าฯ สัญจร (รอบ 2) ครั้งที่ 25 พื้นที่เขตดุสิต ตรวจเยี่ยมวินต้นแบบ “วินลิขิต” โดยมีนายสรรเสริญ เรืองฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิต ตลอดจน พ.ต.อ.คงศักดิ์ ศรีโหร ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลดุสิต ร่วมให้ข้อมูลขณะลงพื้นที่
นายชัชชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันในกรุงเทพฯ มีวินมอเตอร์ไซค์ประมาณ 5,000 แห่ง มีผู้ขับขี่เกือบ 80,000 คน และสำนักงานเขตเป็นผู้ดูแล หลักการของวินต้นแบบ คือ ต้องเป็นวินที่มีคุณภาพ ผู้ขับขี่มีใบขับขี่สาธารณะ ป้ายเหลือง ราคาค่าโดยสาร และการให้บริการต่าง ๆ ปฏิบัติถูกต้องตามกฎระเบียบ และจะขยายผลไปให้ครอบคลุมต่อไป
“เชื่อว่ารถจักรยานยนต์สาธารณะยังมีความจำเป็นและเป็นตัวเลือกการเดินทางที่สำคัญ แต่ต้องมีการกำกับดูแลเพื่อความปลอดภัยของประชาชน สำหรับกิจกรรมผู้ว่าฯ สัญจร ในช่วงเช้าวันนี้ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมชม “วินลิขิต” ณ ปากซอยถนนลิขิต ถนนพิษณุโลก ตรงข้ามทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นหนึ่งในวินต้นแบบของเขตดุสิต และเป็นวินที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบทุกประการ” นายชัชชาติชี้
ทั้งนี้ นายชัชชาติ ได้มอบหมายให้ทุกสำนักงานเขต ยกระดับวินจักรยานยนต์สาธารณะ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย โดยดำเนินมาตรการตรวจสอบมาตรฐานวินฯ เชิงรุก ครอบคลุมวินที่จดทะเบียนแล้วทั้ง 5,365 แห่งทั่วกรุงเทพฯ ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม 2568 โดยใช้หลักเกณฑ์ “วินต้นแบบ” เป็นเครื่องมือ พร้อมตั้งเป้าตรวจสอบให้ครบ 100% โดยกำหนดให้ทุกสำนักงานเขตสุ่มตรวจอย่างน้อย 20% ของวินในพื้นที่ทุกเดือน ต่อเนื่องเป็นเวลา 5 เดือน ทั้งนี้ สำนักงานเขตต้องบันทึกข้อมูลการกระทำผิดของผู้ขับขี่ เช่น ข้อมูลจากกล้อง AI การร้องเรียนจากประชาชน และผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมสอดส่องและแจ้งพฤติกรรมฝ่าฝืน เช่น ขับขี่บนทางเท้า หรือไม่มีป้ายเหลือง ผ่านแอปพลิเคชัน Traffy Fondue เพื่อร่วมกันรักษาระเบียบและความปลอดภัยในการเดินทางของทุกคน
สำหรับเขตดุสิต ปัจจุบันมีวินมอเตอร์ไซค์ 140 วิน ผู้ขับขี่ 888 คน เป็นวินรถจักรยานยนต์สาธารณะต้นแบบ 14 วิน สำหรับการจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์สาธารณะ เขตจะต้องตรวจความเรียบร้อยตามแบบประเมินวินรถจักรยานยนต์สาธารณะอย่างต่อเนื่อง หากพบว่ามีข้อใดไม่เรียบร้อยให้แจ้งข้อบกพร่องนั้น ๆ แก่ผู้ขับขี่ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย
โดยแบบประเมินวินรถจักรยานยนต์สาธารณะ ประกอบด้วย 1.ด้านความสะอาด ได้แก่ สถานที่ตั้งวินและโดยรอบต้องมีความสะอาด ไม่มีการตอกผูกยึดโยง 2.ด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย ได้แก่ จอดรถจักรยานยนต์เป็นระเบียบ ไม่กีดขวางทางเท้าหรือพื้นผิวจราจร ตั้งวางม้านั่งเป็นระเบียบ
3.ด้านกฎหมาย ได้แก่ การแต่งกายถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด เสื้อวินและเบอร์เสื้อถูกต้องตามบัญชี ไม่ขับขี่บนทางเท้า ป้ายทะเบียนถูกต้อง สวมหมวกนิรภัย ป้ายอัตราค่าโดยสารตามระยะทาง ไม่เก็บค่าโดยสารเกินราคา ไม่นำเสื้อวินไปเช่าช่วงต่อ 4.ด้านอื่น ๆ ได้แก่ ไม่ดื่มสุรา กริยามารยาทสุภาพ