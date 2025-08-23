ชัชชาติ ล่องเรือสัญจร ‘คลองสามเสน’ รับฟังร้องเรียน – ส่งต่ออาหาร ‘ฟู้ดแบงก์’ ถึงกลุ่มเปราะบาง

ชัชชาติ ล่องเรือสัญจร ‘คลองสามเสน’ รับฟังร้องเรียน – ส่งต่ออาหารผ่าน ‘ฟู้ดแบงก์’ ถึงกลุ่มเปราะบาง
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ สัญจร (รอบ 2) ครั้งที่ 25 ณ พื้นที่เขตดุสิต โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดุสิต สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักอนามัย สำนักเทศกิจ สำนักพัฒนาสังคม สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง และผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม
นายชัชชาติ เริ่มต้นกิจกรรมผู้ว่าฯสัญจร เขตดุสิต ด้วยการติดตามโครงการ ‘BKK Food Bank’ เพื่อส่งต่ออาหารกลุ่มเปราะบาง 3 แสนกว่าคน มากกว่า 4 ล้านมื้อ Re X-ray
นายชัชชาติ กล่าวว่า BKK Food Bank เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะเชื่อว่าคนกรุงเทพฯ มีทั้งคนที่มีของเยอะเกินความจำเป็น และคนที่ขาดแคลน ก็ได้มีศูนย์กลางคล้าย ๆ ธนาคารอาหารที่สำนักงานเขต เพื่อให้คนที่มีของเหลือ เช่น ข้าวสาร น้ำตาล ฯลฯ มาบริจาคของไว้ แล้วให้คนกลุ่มเปราะบางพิเศษ ที่ได้รับคะแนนมาซื้อสิ่งของที่ต้องการ ซึ่งในเขตดุสิตมีอยู่ 400 กว่าคน ถือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการช่วยเหลือกัน
“โครงการนี้เป็นการนำคนที่มีเกินกับคนที่ขาดมาเจอกัน ไม่ได้ใช้งบประมาณหลวงเลย นอกจากนี้ อาหารที่ยังไม่หมดอายุ หรือใกล้หมดอายุแล้ว แต่ยังสามารถบริโภคได้ หรือร้านค้าขายไม่ได้ ก็สามารถนำมาส่งต่อให้กลุ่มเปราะบางได้ แทนที่จะนำไปเป็นขยะหรือทิ้ง ที่ผ่านมาได้ส่งมอบอาหารไปแล้วกว่า 4 ล้านมื้อ แก่ประชาชนกว่า 300,000 คน เชื่อว่าจะเป็นตัวช่วยบรรเทาความลำบากให้กลุ่มเปราะบางได้บ้าง ตอนนี้ขยายผลครบ 50 เขตแล้ว” นายชัชชาติเผย
นายชัชชาติ กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่อง ‘Re X-ray พื้นที่นำผู้เสพเข้าบำบัด’ เขตดุสิตเป็นเขตที่อยู่ในพื้นที่ชั้นใน มีประชากรประมาณ 70,000 คน มีโรงเรียนในสังกัด 9 แห่ง และมี 43 ชุมชน ปัญหาหลัก ๆ ที่เจอ และกำลังเป็นนโยบาย คือเรื่องยาเสพติด หลักการคือ Re X-ray ว่ามีผู้ใช้ยาเสพติดอยู่เท่าไร แล้วนำเข้ารับการบำบัด
“ที่ผ่านมาทำได้ดี มีการร่วมมือกับชุมชน ก็จะรู้ว่าในชุมชนมีใครติดยาบ้าง ใครขายยา พอรู้ก็เข้าไปดำเนินการ เชื่อว่าเป็นโมเดลที่ได้ประโยชน์ และได้ผลอย่างดี” นายชัชชาติชี้
ด้าน การจัดระเบียบทางเท้า หาจุดความเหมาะสมผู้ค้าหาบเร่-คนเดิน นายชัชชาติกล่าวว่า ปัญหา คือ แถวนี้จะมีชุมชนที่เป็นหาบเร่แผงลอยเยอะ เช่น ถนนนครไชยศรี ถนนสามเสน เป็นต้น
“เราได้มีการจัดระเบียบเพื่อให้คนเดินทางได้ ซึ่งทำได้ดี จากการตรวจพื้นที่สภาพเรียบร้อยดี ผู้ค้าและคนเดินถนนอยู่ด้วยกันได้ บางจุดก็ยกเลิกไป ส่วนในจุดที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงอาจมีปัญหาเรื่องทางเท้าและการจราจร ก็ได้มีการประสานงานกับตำรวจในการดูแลเรื่องการจราจร” นายชัชชาติชี้
ส่วนโครงการ ปลูกต้นไม้ “สวน 15 นาที” และเยี่ยมชม “วินต้นแบบ” นั้น นายชัชชาติกล่าวว่า วันนี้เริ่มต้นกิจกรรมผู้ว่าฯ สัญจรด้วยการปลูกต้นไม้ ณ บริเวณพื้นที่จัดทำสวน 15 นาที (สวนเบญจมบพิตร) ขนาดพื้นที่ 2 งาน 54 ตร.วา บริเวณหน้าโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร ซึ่งมีการปรับพื้นที่ ปลูกหญ้า ไม้ดอก ให้เป็นมุมสวย ๆ ที่ทุกคนใช้ได้
“วันนี้ชวนนักเรียนโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร ร่วมดูแล ต้นไม้เติบโต คนก็เติบใหญ่ไปด้วยกัน และมีวัดอยู่ใกล้ ๆ เพิ่มเสน่ห์ให้พื้นที่นี้ ซึ่งวันนี้มีการปลูกต้นรวงผึ้งจำนวน 15 ต้น” นายชัชชาติเผย
จากนั้น นายชัชชาติเดินเท้าไปตรวจเยี่ยม “วินลิขิต” ซึ่งเป็นวินต้นแบบ ตั้งอยู่ปากซอยถนนลิขิต ถนนพิษณุโลก ตรงข้ามทำเนียบรัฐบาล ตามนโยบายการปรับปรุงวินจักรยานยนต์รับจ้างให้เป็นวินที่ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างปลอดภัย เช่น การให้บริการมีมาตรฐานและความปลอดภัยในการขับขี่
โดยมีการติดป้ายแสดงอัตราค่าโดยสารอย่างชัดเจนที่จุดจอดวิน ได้แก่ ระยะ 2 กม. แรก สูงสุดไม่เกิน 25 บาท ระยะ 3-5 กม. ไม่เกิน 5 บาทต่อ กม. ระยะ 5-15 กม. ไม่เกิน 10 บาทต่อ กม. และระยะ 15 กม. ขึ้นไปแล้วแต่ตกลงราคา หรือคิดอัตราไม่เกิน 10 บาทต่อ กม.
หากมีวินรถจักรยานยนต์เถื่อนลักลอบพิมพ์ตัวเลขบนเสื้อวินขาย หรือปล่อยเช่าเสื้อวินที่ทางราชการออกให้ คณะกรรมการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะจะพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะหรือยึดเสื้อวิน ตลอดจนลงโทษสูงสุดคือยุบวิน
ต่อมา ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และชุมชนต้นแบบตามนโยบาย No Drugs No Dealers บริเวณชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม ถนนนครไชยศรี ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งมีผู้เสพในชุมชนได้สมัครใจเข้ารับการบำบัดและสามารถกลับมาใช้ชีวิตในชุมชนได้ตามปกติ เสร็จแล้วตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม ชมผลิตภัณฑ์ชุมชน พบปะประชาชนและรับฟังปัญหา ชม BKK Food Bank เขตดุสิต และมอบสิ่งของ BKK Food Bank ให้แก่กลุ่มเปราะบาง ในชุมชน จำนวน 15 ชุด
จากนั้น นายชัชชาติเดินเท้าไปยังชุมชนซอยโชดา รับฟังปัญหาของประชาชน และรับฟังโครงการดุสิตโมเดล ร่วมกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และมอบสิ่งของ BKK Food Bank ให้แก่กลุ่มเปราะบางในชุมชม จำนวน 15 ชุด แล้วเดินเท้าไปยังคลินิกสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับฟังปัญหาด้านการศึกษาในพื้นที่เขตดุสิต 9 โรงเรียน
นอกจากนั้น ในกิจกรรมช่วงบ่ายนายชัชชาติและคณะ ได้เดินทางโดยเรือไปตามคลองสามเสน มุ่งหน้าสู่ชุมชนวัดโบสถ์ สามเสน ณ ท่าเรือวัดสวัสดิ์ฯ ฟังบรรยายระหว่างเดินทางเรื่องการปรับปรุงทางเดินริมน้ำ จากสำนักการระบายน้ำ ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาของประชาชน เยี่ยมชมโครงการคัดแยกขยะ และเยี่ยมบ้านตัวอย่างผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวม
พร้อมกับลงเรือ ณ ท่าเรือวัดโบสถ์ สามเสน เดินทางไปยังชุมชนวัดสุคันธาราม ระหว่างเดินทางฟังบรรยาย โครงการ “คลองมีชีวิต เมืองมีอนาคต” (Samsen Renaissance) จากสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง โดยขึ้นเรือที่ท่าน้ำหลังวัดสุคันธาราม เดินเท้าผ่านซอยสุคันธาราม 8 สู่ที่ทำการชุมชม ถนนสุคันธาราม ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาของประชาชน และรับฟังความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการจอดรถบนถนนสุคันธาราม
ปิดท้ายกิจกรรมผู้ว่าฯ สัญจร วันนี้ ด้วยการเดินทางไปตรวจโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ซอยหลานหลวง 12 ถนนหลานหลวง จากกรณีร้องเรียนเรื่องเสียง ผ่านระบบ Traffy Fondue