ผช.ทูตฝ่ายทหารไทยประจำกรุงพนมเปญประท้วงเขมร หลังพบ เผยแพร่ผลการเจรจา RBC บิดเบือนข้อเท็จจริง

กองทัพบก เผย ผช.ทูตฝ่ายทหารไทยประจำกรุงพนมเปญส่งหนังสือประท้วงกัมพูชา หลังพบว่ามีการเผยแพร่ผลการเจรจา RBC ที่บิดเบือนข้อเท็จจริง
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า กองทัพบก โดยสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ได้ส่งหนังสือถึงทางการกัมพูชา หลังพบว่าฝ่ายกัมพูชามีการเผยแพร่ผลการเจรจา RBC ที่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยมีเนื้อหาสำคัญดังนี้ ตามที่ปรากฏในข่าวเผยแพร่เกี่ยวกับผลสำเร็จของการเจรจาระหว่างกัมพูชาและไทย ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee: RBC) เมื่อวันที่ 22สิงหาคม 2568 ณ จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย โดยกองทัพภูมิภาคที่ 5 ของราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งในเอกสารฉบับภาษาอังกฤษที่ฝ่ายกัมพูชาเผยแพร่ มีข้อความบางตอนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นว่า
“ในการประชุม ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงมาตรการในทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องลวดหนามและสิ่งกีดขวางอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความยากลำบากของชุมชนในพื้นที่ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย และลดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตให้ได้โดยเร็วที่สุด”
กองทัพบกไทย โดยสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ขอเรียนว่า คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) เป็นกลไกทวิภาคีด้านความมั่นคงชายแดน มิใช่เวทีสำหรับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนสู่สาธารณชน การเผยแพร่ท่าทีที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดและบั่นทอนความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน เกี่ยวกับประเด็นที่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุมอย่างเป็นทางการ ถือว่าไม่เหมาะสม
ดังนั้น ฝ่ายไทยจึงใคร่ขอให้ฝ่ายกัมพูชา ยึดถือบันทึกรายงานการประชุมร่วมของคณะกรรมการและฝ่ายเลขานุการทั้งสองฝ่าย เพื่อให้ประเด็นดังกล่าวถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) และแก้ไขในการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ต่อไป