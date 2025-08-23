กรมการปกครอง ชี้แจง กรณีเลขบัตรประจำตัวประชาชน ของหลวง พ่ออลงกต

กรมการปกครอง ชี้แจง กรณีเลขบัตรประจำตัวประชาชนของหลวงพ่ออลงกต
ตามที่ปรากฏข้อมูลจากสื่อมวลชนกลุ่มหนึ่ง ได้นำเสนอข่าว ว่า “หลวงพ่ออลงกต มีเลขประจำตัวประชาชนตรงกับนายอลงกต พลมุข ซึ่งเป็นบุคคลที่เสียชีวิตแล้ว” นั้น
วันที่ 23 สิงหาคม เฟซบุ๊ก กรมการปกครอง fanpage โดย สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้
จากการตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง พบว่า พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต พูลมุข) หรือ หลวงพ่ออลงกต เลขประจำตัวประชาชน x-xxxx-xxx036-50-7 (นามสกุล พูลมุข มีสระ อู)
เกิดปี 2503 ส่วน นายอลงกต พลมุข (ผู้เสียชีวิตแล้ว) มีเลขประจำตัวประชาชน x-xxxx-xxx796-46-3
(นามสกุล พลมุข ไม่มีสระ อู) เกิดปี 2505
ทั้งนี้ รายการบุคคลทั้งสองมิใช่บุคคลคนเดียวกัน และเลขประจำตัวประชาชน ไม่ซ้ำกัน แต่อย่างใด
ดังนั้น ข่าวที่เผยแพร่ว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนของหลวงพ่ออลงกตตรงกับบุคคลที่เสียชีวิต จึง ไม่เป็นความจริง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 0 2791 7938