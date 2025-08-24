ชัชชาติ ปลื้ม รับมอบ GULF x AIS Playspace Run หวัง ‘สวนเบญจกิติ’ พาร์คระดับโลก

สุขภาพดีไม่มีขาย! GULF ผนึก AIS ส่งมอบพื้นที่ Playspace สวนเบญฯ ด้านผู้ว่าฯ กทม. ขอบคุณภาคเอกชน สวนเบญฯ ผู้ใช้นับหมื่นคนต่อวัน หวังอนาคตก้าวสู่สวนสาธารณะระดับโลก
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ที่สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม GULF x AIS PLAYSPACE RUN เพื่อส่งมอบพื้นที่ลานสันทนาการและสวนหินบำบัดให้แก่กรุงเทพมหานคร สำหรับใช้เป็นพื้นที่ออกกำลังกายของประชาชน พร้อมจัดกิจกรรมวิ่ง ในระยะทาง 3 กิโลเมตร
บรรยากาศช่วงเช้าเวลา 06.00 น. เป็นไปอย่างคึกคัก พบประชาชนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน รวมถึงผู้บริหารและพนักงานจาก GULF และ AIS อินฟลูเอนเซอร์ที่ได้รับคัดเลือกจากกิจกรรมของบริษัท และ อินฟลูเอนเซอร์ ได้ทยอยเข้ามารวมตัวกันอย่างคับคั่ง โดยแต่งกายในชุดกีฬาสำหรับออกกำลังกาย พร้อมรองเท้าวิ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสดใสและชื่นมื่น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน), นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS (เอไอเอส) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ นายรัชชานนท์ สุประกอบ หรือ กาย พร้อม น้องเอเดน นักแสดง อินฟลูเอนเซอร์ ได้เดินทางมาถึงในชุดกีฬาสำหรับออกกำลังกาย ก่อนจะวิ่งเข้าสู่งานคึกคัก พร้อมหยุดทักทายและพูดคุยกับผู้ร่วมงาน และได้สร้างรอยยิ้มและบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้า
จากนั้นเวลา 06.30 น. เข้าสู่ช่วง กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทางนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ติดต่อมาและทราบถึงเรื่องสวนสามมิติในกรุงเทพฯ ที่ต้องการทำให้สวนสาธารณะเป็นสถานที่ดึงดูดให้ประชาชนออกมาออกกำลังกายมากขึ้น
เมื่อได้รับการติดต่อ จึงได้ชักชวนทาง AIS โดยมีนายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS (เอไอเอส) มาร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้
“เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาที่สวนเบญจกิติ ซึ่งถือเป็นสวนออกกำลังกายที่ออกแบบและจัดสรรได้อย่างดีมาก คิดว่าทุกองค์ประกอบเอื้อต่อนักวิ่งที่เข้ามาออกกำลังกาย และในวันนี้ก็มีนักวิ่งมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
และรู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีของคนกรุงเทพฯ ร่วมกัน” นายสารัชถ์ กล่าว
ด้าน นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS (เอไอเอส) กล่าวว่า ในนามของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) วันนี้รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมในงาน GULF x AIS Playspace Run
“ผมต้องขอบคุณทางผู้ว่าฯ กทม. และทาง GULF ที่ได้เชิญ AIS เข้ามาร่วมสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้แก่คนเมือง เป็นที่ทราบกันว่าธรรมชาติของสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของกรุงเทพฯ เป็นหัวใจของชาวกรุงเทพฯ อย่างมาก
AIS ก็เป็นผู้นำทางด้านดิจิทัล นอกจากธรรมชาติแล้ว เรายังนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาเสริมในสวนเบญจกิติ เพื่อเชื่อมโลกดิจิทัลเข้ากับจังหวะชีวิตของคนกรุงเทพฯ ได้อย่างเต็มที่” นายสมชัย กล่าว
นายสมชัย กล่าวต่อถึงความพิเศษว่า สวนเบญจกิติ มีความพิเศษเพิ่มเติม ก็คือ สามารถเข้ามาพักผ่อนกับธรรมชาติ เข้ามาทำงานในชีวิตประจำวัน รวมถึงสามารถเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของคนกรุงเทพฯ ได้อย่างเหมาะสม
“พูดง่าย ๆ ว่า วันนี้ AIS ได้นำ AIS SUPER WIFI ที่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างไม่จำกัด และสามารถใช้ได้ฟรีทุกเครือข่าย อยากเชิญชวนชาวกรุงเทพฯ เข้ามาใช้บริการสวนเบญจกิติแห่งนี้ และมาสัมผัสบรรยากาศที่ GULF x AIS Playspace” นายสมชัย กล่าว
ตอบรับการรับมอบพื้นที่ให้กรุงเทพฯ ด้าน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณบริษัท GULF และ AIS ที่เข้ามาร่วมสนับสนุนโครงการดี ๆ เช่นนี้ เพราะสวนเบญจกิติถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน สิ่งสำคัญคือ ภาคเอกชนมีความคล่องตัวสูงกว่า
ในเรื่องของสนามเด็กเล่นและการพัฒนาสวนสาธารณะ หากใช้เฉพาะงบประมาณของภาครัฐเพียงอย่างเดียวอาจเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เพราะไม่มีความคล่องตัว แต่ด้วยการสนับสนุนของ GULF และ AIS ร่วมมือกันอย่างตลอดมา ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี
“ทุกวันนี้ช่วงบ่ายถึงเย็น มีเด็กเข้ามาเล่นที่สวนเบญจกิติ เป็นจำนวนมาก เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองพามา และสวนก็สวยงาม สวนเบญจกิติก็สามารถเป็นสวนสาธารณะระดับโลกได้เลย” นายชัชชาติ กล่าว
นายชัชชาติ กล่าวต่ออีกว่า สวนเบญจกิติเป็นสวนสาธารณะที่มีคนเข้ามาใช้บริการเยอะมาก วันหนึ่งเกือบหนึ่งหมื่นคน ที่จอดรถแน่นตลอด สนามกีฬาแน่นตลอด ต้องขอบคุณมาก และหวังว่าจะมีความร่วมมือกันต่อไป
“สุขภาพดีไม่มีขาย ต้องหากันเอาเอง และชวนกันออกกำลังกาย” นายชัชชาติ ทิ้งท้าย
จากนั้นเวลา 06.48 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเริ่มวิ่งในระยะทาง 3 กิโลเมตร ภายในสวนเบญจกิติ คณะผู้ริหารพร้อมถ่ายภาพร่วมกันที่จุด GULF Playspace, AIS Playspace, Sky Walk และอัฒจันทร์ หลังจบกิจกรรม ผู้เข้าร่วมได้รับของที่ระลึกเป็นที่ระลึก และถือเป็นการปิดกิจกรรมอย่างสมบูรณ์
