อาลัย พลทหารพิทยุตม์ เสียชีวิต ที่ตาเมือนธม เผยเคยปะทะคารมกับป้าโมนิก้า

ญาติเศร้าพลทหารอายุ 20 ปีล้มห้องน้ำเสียชีวิตที่ ปราสาทตาเมือนธม สุรินทร์ เผยเคยปะทะคารมกับทหารเขมรหลายครั้งโดยเฉพาะมนุษย์ป้า เผยชีวิตพ่อแม่แยกทางกันไม่ได้เรียนหนังสือจึงสมัครเป็นทหารหวังจะได้เรียนต่อ ชาวบ้านระบุเป็นเด็กดีเห็นคลิปที่เถียงกับเขมรแล้วเตรียมจะตกรางวัลให้แต่ตายก่อน
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่ ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ชาวบ้านได้ออกมาช่วยกันเตรียมจัดงานศพของ พลทหารพิทยุตม์ โสดา อายุ 20 ปี สังกัด ร.23 พัน 4 ที่เสียชีวิตจากการล้มในห้องน้ำที่ปราสาทตาเมือนธม เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 23 ส.ค.ที่ผ่านมา
หลังทราบข่าว ชาวเน็ตต่างค้นประวัติของพลทหารพิทยุตม์ พบว่าเป็นคนที่เคยปะทะคารมกับทหารเขมรหลายครั้ง โดยเฉพาะการปะทะคารมกับมนุษย์ป้าเขมร (โมนิก้า) น้องเสียชีวิตที่ปราสาทตาเมือนธม
นางจัด ประสงทรัพย์ อายุ 70 ปี น้องสาวยายของพลทหารพิทยุตม์ เล่าว่า หลานเป็นคนอาภับ พ่อแม่แยกทางกันไม่ได้เรียนหนังสือ ตอนอายุ 18 ปีได้สมัครเข้าไปทหารที่ค่าย ร.23 พัน 4 บุรีรัมย์ หวังจะได้เรียนหนังสือต่อ
พอมีความตึงเครียดได้ถูกส่งไปแนวชายแดนที่ จ.สุรินทร์ ตั้งแต่นั้นมายังไม่ได้กลับบ้าน ทราบว่าพักแล้วแต่ยังไม่ขอกลับอยากอยู่เป็นเพื่อนๆ ทหารที่ชายแดน ตอนที่ไปโต้เถียงกับทหารเขมร ยอมรับเป็นห่วงกลัวเขาจะทำร้ายแต่ก็ดีใจที่หลานมีใจเด็ดเดี่ยว
ด้าน นางชวนพิมพ์ พรมพนัส อายุ 60 ปี ประธาน อสม.หมู่ 7 ต.หนองกง อ.นางรอง เล่าว่า ตอนที่น้องไปปะทะคารมกับทหารเขมร ชาวบ้านที่ดูข่าวต่างเอาใจช่วยและปรบมือให้และตั้งใจเอาไว้ว่าหากน้องกลับมาชาวบ้านจะแจกทิปให้คนละร้อย แต่เสียดายที่น้องเสียชีวิตไปก่อนวัยอันควร
ทั้งนี้ Thai Military News. เปิดเผยว่า “เมื่อ 2-3 วันก่อน พลทหารพิทยุตม์ ได้บอกกับเพื่อนว่าไอเป็นเลือด เพื่อนเลยพาไปหาหมอ ได้ยามากิน จะให้ลงจากแนวหน้าไปพักไปรักษา ตัวน้องไม่ยอมไป เพราะเป็นห่วงเพื่อน อยากอยู่ตรึงกําลังและทํา หน้าที่รักษาปราสาทตาเมือนธม จนกระทั้งน้องมีอาการวูบล้มลง”
