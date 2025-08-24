กรมทรัพยากรธรณี เตือน 28 จังหวัด เฝ้าระวังแผ่นดินถล่ม 24-28 ส.ค.

กรมทรัพยากรธรณี เตือน 28 จังหวัด เฝ้าระวังแผ่นดินถล่ม-น้ำป่าไหลหลาก 24-28 ส.ค.
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ปฎิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี เผยแพร่ว่า กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่จังหวัด 1.แม่ฮ่องสอน 2.เชียงใหม่ 3.เชียงราย 4.พะเยา 5.น่าน 6.แพร่ 7.ลำปาง 8.ลำพูน 9.อุตรดิตถ์ 10.สุโขทัย 11.พิษณุโลก 12.เพชรบูรณ์ 13.ตาก 14.ชัยภูมิ 15.เลย 16.หนองคาย 17.หนองบัวลำภู 18.อุดรธานี 19.กาญจนบุรี 20.นครนายก 21.ปราจีนบุรี 22.ระยอง 23.จันทบุรี 24.ตราด 25.ชุมพร 26.ระนอง 27.พังงา และ 28.ภูเก็ต เฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2568 และขอให้เครือข่ายฯ ทธ. วัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ข้อแนะนำ
– ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกว่า 100 มม./24 ชั่วโมง
– พื้นที่ลุ่มต่ำ น้ำท่วมถึง ควรเก็บข้าวของ/สัตว์/สิ่งของต่างๆ ขนย้ายขึ้นที่สูง หรือที่ปลอดภัย
– สังเกตสิ่งบอกเหตุต่างๆ เช่น สีของน้ำขุ่นข้น มีเศษซากไม้ลอยตามน้ำมา ฯลฯ
– หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามทางน้ำ/เดินลัดลำน้ำ หรือลงน้ำหาปลา/สัตว์น้ำอื่นๆ
– ควรจัดเวรยามเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง
– มีการแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และท้ายน้ำ
– เตรียมไฟฉายหรืออุปกรณ์ส่องสว่างไว้ให้พร้อม
– ตื่นตัวและเตรียมพร้อมไปยังจุดปลอดภัยอยู่เสมอ
ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี Tel. 02 621 9701