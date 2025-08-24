ผบ.ทอ.ชี้ แม้มีกริพเพน ฝูง 2 ไม่ได้ทำ กองทัพอากาศใหญ่ขึ้น แต่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

ผบ.ทอ. เตรียมเซ็นสัญญาซื้อเครื่องบินขับไล่กริพเพนเที่ยงพรุ่งนี้ (เวลาท้องถิ่น) ชี้แม้มีฝูง 2 ไม่ได้ทำ ทอ. ใหญ่ขึ้น ปริมาณเครื่องน้อยลง แต่ประสิทธิภาพมากขึ้น ขอบคุณออกแบบผ้าไทยสุรินทร์ ลายแม่ย่านางกริพเพน เป็นกำลังใจให้ลูกทัพฟ้า
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ที่ประเทศสวีเดน พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) กล่าวถึงความพร้อมในการเซ็นสัญญาโครงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่กริพเพน ว่า เซ็นสัญญาวันพรุ่งนี้ เวลาประมาณ 12.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายสวีเดน และมี นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยเป็นสักขีพยานในการลงนามจัดซื้อแบบจีทูจี และกองทัพอากาศก็จะมีการลงนามในส่วน FMV (องค์การบริหารจัดการ ยุทธภัณฑ์ทางทหารสวีเดน) กับบริษัท Saab สวีเดน ในส่วนของ offset policy
เมื่อถามว่า เมื่อกองทัพอากาศเซ็นสัญญาแล้ว มีกริพเพนฝูง 2 โฉมหน้าของกองทัพอากาศไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไร ผบ.ทอ. กล่าวว่า เราจัดเครื่องบินมาทดแทน F-16 ที่กองบิน 1 โคราช พร้อมมองว่าโดยภาพรวมขนาดกองทัพอากาศไม่ได้ใหญ่ขึ้น แต่จะเล็กลงด้วยซ้ำ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเราคำนึงอยู่ตลอดเวลาว่า แม้ปริมาณน้อยลง แต่คุณภาพจะมากขึ้น อยู่ที่ขีดความสามารถ และจำนวน โดยมีประสิทธิภาพได้ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำ
เมื่อถามว่า มีอะไรอยากบอกกับคนไทยหรือไม่ เพราะลุ้นกับการเซ็นสัญญาในครั้งนี้ ผบ.ทอ. กล่าวว่า กองทัพอากาศทำในเรื่องความมั่นคงเป็นวัตถุประสงค์หลัก รวมถึง offset policy ที่จะสร้างคุณค่าให้ประเทศ ทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญและการจ้างงานเป็น skill labour มีค่าแรงสูง เป็นโครงการนำร่องที่มีประโยชน์ และมีคุณค่าสูง เป็นคุณค่าในภาพรวมทั้งหมด
ผบ.ทอ. ยังกล่าวขอบคุณที่มีการออกแบบ ผ้าไทยสุรินทร์ ลายแม่ย่านางกริพเพน ถือเป็นพลังที่เกิดจากประชาชนคนไทย และเป็นกำลังใจให้กับ น้องๆนักบิน และกำลังพลกองทัพอากาศ เพราะนอกจากกริพเพนแล้ว ยังมีเครื่องบิน F-16 ที่ปฏิบัติภารกิจเคียงคู่กันมาอย่างเข้มแข็งตลอดเวลา และยังมีเครื่องบินรุ่นอื่น ที่พร้อมปฎิบัติภารกิจ แต่ไม่ได้พูดถึง ทั้งในส่วนกองบิน 21 กองบิน 23 เครื่อง Alpha Jet เครื่อง F-5 และเครื่องบินทุกเครื่องมีความพร้อม
โดยยืนยันเพื่อปกป้องอธิปไตยไทยเท่านั้น การปฏิบัติภารกิจทุกอย่างปฏิบัติภายใต้กรอบกฎบัตรสหประชาชาติในการปกป้องอธิปไตยไทย ยืนยันว่ามีความพร้อม ซึ่งตนอาจพูดบ่อยหน่อย แต่ยืนยันในความพร้อมของกองทัพอากาศ