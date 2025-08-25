กองทัพทดสอบโดรนโจมตี ฝีมือคนไทย พัฒนาสู่การผลิตใช้งานจริง

กองทัพไทยทดสอบโดรนโจมตี ‘ฝีมือคนไทย’ พัฒนาสู่การผลิตใช้งานจริง
กองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดการทดสอบผลงานและขีดความสามารถของระบบอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เชิงรุก ที่สนามยิงปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เขาพุโลน จังหวัดลพบุรี
โดรนที่นำมาทดสอบเป็นผลงานวิจัยและพัฒนาโดยกำลังพลของกองทัพไทย จาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ โรงเรียนนายเรืออากาศ, สำนักวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ และกองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งร่วมกับบริษัท เดอะกน จำกัด และทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทดสอบในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของกองทัพที่มีความรู้ความสามารถได้วิจัยและพัฒนาระบบโดรนด้วยตนเอง พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับภาคการศึกษาและภาคเอกชน เพื่อมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
ในการทดสอบมีการนำเสนอโดรนโจมตี 2 รูปแบบ ได้แก่ โดรนทิ้งระเบิด และโดรนพุ่งชนแบบ Kamikaze ซึ่งผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ดีมาก สามารถปฏิบัติได้ตามแผน โดยเฉพาะโดรนที่พัฒนาโดยบริษัท เดอะกน จำกัด สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ
นอกจากนี้ ผลงานจากโรงเรียนนายเรืออากาศก็สามารถจำลองการโจมตีเป้าหมายเคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยำ และโดรนจากสำนักวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือก็สามารถปฏิบัติการได้ตามแผนเช่นกัน โดยทีมวิจัยจะนำผลการทดสอบไปพัฒนาต่อยอดเพื่อผลิตใช้งานจริงในกองทัพต่อไป
นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับที่พัฒนาโดยคนไทย จากบริษัท DRC จำกัด และบริษัท ทีเน็ต จำกัด ซึ่งผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย