กปร.-มหาดไทย จับมือขับเคลื่อน One Plan บูรณาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
สำนักงาน กปร. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยระบบ “One Plan” มุ่งเน้นการวางแผนแบบจากล่างขึ้นบน Bottom-Up รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรง ลดการใช้งบประมาณที่ซ้ำซ้อนและเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน
นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เปิดเผยว่าสำนักงาน กปร. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ และการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (One Plan) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และนายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกว่า 400 คน ประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการฯ ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย รวมถึงผู้แทนจาก
76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีนายวัชระ หัศภาค ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา สำนักงาน กปร. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย, นายสยุมพร ลิ่มไทย และนายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ร่วมอภิปราย และมีนายสุทัศน์ ตั้งพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 3 สำนักงาน กปร. เป็นผู้ดำเนินรายการ
“ในการประชุมมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกรณีศึกษาการนำระบบ One Plan ไปใช้ในระดับพื้นที่พร้อมอภิปรายเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเชิงนโยบาย และพัฒนาทักษะการวางแผนในพื้นที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายผลการใช้ One Plan สู่ทุกภูมิภาค สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการยกระดับคุณภาพ ชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น” นางสุพรกล่าว
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วประเทศ ทำให้ทรงรับทราบปัญหาและมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้เหมาะสมกับ ภูมิสังคมและภูมิประเทศ การบูรณาการ One Plan จึงเป็นการเชื่อมโยงแผนงานระดับจังหวัดเข้ากับการพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ และการสืบสานพระราชปณิธาน
“การดำเนินงานในวันนี้นับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่หน่วยงานในระดับจังหวัดจะบูรณาการระบบ One Plan เพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ความมั่นคงของประเทศชาติ และเป็นการสนองพระราชปณิธานเพื่อสืบสานพระราชมรดกอันทรงคุณค่าสู่ความยั่งยืนของปวงชนชาวไทยดังพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ความว่า ‘เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป’ นายพลากรกล่าว
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “นโยบายและทิศทางในการขับเคลื่อนพัฒนาและต่อยอดโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” โดย เลขาธิการ กปร. และ “บทบาทหน้าที่กระทรวงมหาดไทยในการนำระบบ One Plan มาขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยนายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและทิศทางการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่และส่วนกลาง ระบบ One Plan ถือเป็นกลไก สำคัญที่สำนักงาน กปร. และกระทรวงมหาดไทยร่วมกันพัฒนาและบูรณาการแผนงานจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งด้านแหล่งน้ำ การเกษตร อาชีพ การศึกษา และคุณภาพชีวิต โดยเน้นการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นอย่างแท้จริง ทำให้แผนพัฒนาสะท้อนความต้องการ ของประชาชน ตอบโจทย์ปัญหาในพื้นที่ ลดความซ้ำซ้อนของงบประมาณ และสร้างผลลัพธ์ที่ชัดเจนยั่งยืน การนำระบบ One Plan มาปรับใช้กับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไม่เพียงทำให้การพัฒนามีทิศทางและประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ยังเป็นการสืบสาน พระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา และต่อยอด” สู่การสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน และความมั่นคงมั่งคั่งของประเทศในระยะยาว