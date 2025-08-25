แห่ส่งกำลังใจให้ แม่น้องการ์ตูน หลังโพสต์สุดเศร้า แอดมิน เร่งตามตัว เผยป่วยซึมเศร้า-เครียดหนี้สิน

แห่ส่งกำลังใจให้ แม่น้องการ์ตูน หลังโพสต์สุดเศร้า แอดมิน เร่งตามตัว เผยป่วยซึมเศร้าหนัก-เครียดหนี้สิน
จากกรณีเมื่อปี 2557 เกิดเหตุคนขับรถกระบะเมาขับแข่งกันมา ก่อนจะเสียหลักพุ่งชนร้านสเต๊กแห่งหนึ่ง บริเวณปากซอยเอกชัย 119 บางบอน กรุงเทพฯ จนเป็นเหตุให้ “น้องการ์ตูน” อายุ 5 ขวบ ในขณะนั้น ได้รับบาดเจ็บสาหัสและกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง ขณะที่พ่อของน้องการ์ตูนได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาแม่ของน้องการ์ตูนได้ออกมาเรียกร้องหลังไม่ได้รับความเป็นธรรม คู่กรณีติดคุกเพียง 1 ปี และยังไม่ได้จ่ายค่าชดเชย จนล่าสุดแม่ตัดสินใจปล่อยน้องไปเป็นนางฟ้าตัวน้อยบนสวรรค์แล้วนั้น
อ่านข่าว – สุดเศร้า! ครอบครัวตัดสินใจ ปล่อย น้องการ์ตูน ไปอย่างสงบ หลังสู้คดีนับทศวรรษ
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้โลกออนไลน์ต่างส่งกำลังใจให้แม่น้องการ์ตูน โพสต์ข้อความผ่านเพจ “ร้านสเต็กคุณแม่การ์ตูน Mother’s Grill Steak House “ย่างด้วยรัก หมักด้วยใจ””
ถ้าโลกนี้ ไม่มีอะไรต้องทำ ขอลาจากไปแบบสบายใจ ขอบคุณทุกความช่วยเหลือเสมอนะคะ หนี้ที่เป็น ฝากไว้กับร่างกายแล้วคืนให้ทุกคนนะ ขอบคุณทุกกำลังใจและพลังที่ส่งมา อยากหลับตาแบบสบายจริงๆค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ❤️❤️
ก่อนที่ทางแอดมิน จะเข้ามาอัพเดตเพิ่มเติม ระบุว่า
ตอนนี้แอดมินกำลังประสานงานกับญาติและเพื่อนสนิทของคุณแม่ เพื่อช่วยกันตามหาคุณแม่อยู่นะครับ จากที่ทราบล่าสุด คุณแม่มีอาการซึมเศร้าหนัก และยังเครียดกับหนี้ค่าอุปกรณ์การรักษาของน้องการ์ตูนที่ยังค้างอยู่ตั้งแต่น้องป่วย🙏
หากมีความคืบหน้า แอดมินจะรีบมาแจ้งให้พี่ๆ ทุกท่านทราบทันทีครับ ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้คุณแม่ด้วยนะครับ 🙏❤️