กองทัพภาคที่ 1 ยัน หนองจาน กลับสู่ภาวะปกติแล้ว ขอประชาขน งดเข้าพื้นที่ เพื่อให้ทหารทำงานเต็มที่

กองทัพภาคที่ 1 ยัน หนองจาน กลับสู่ภาวะปกติแล้ว ขอประชาขน งดเข้าพื้นที่ เพื่อให้ทหารปฏิบัติงานได้เต็มที่
กองทัพภาคที่ 1 ระบุว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568 ที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายและกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว
เจ้าหน้าที่ทหารได้เข้าควบคุมสถานการณ์และดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อรักษาอธิปไตยของไทยและความสงบเรียบร้อยอย่างเต็มที่
ทั้งนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย
กองทัพภาคที่ ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่เเสดงความห่วงใยและเป็นกำลังใจต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้