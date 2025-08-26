ฤทธิ์พายุคาจิกิ ฝนถล่ม แม่เมาะ ลำปาง น้ำท่วมเกือบ 1 เมตร แพร่อ่วม ตกหนัก 5 อำเภอ
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 26 สิงหาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ในพื้นที่บ้านปงแท่น ม. 1 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ระดับน้ำสูงเกือบ 1 เมตร และยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เบื้องต้นประชาชนเริ่มได้รับผลกระทบแล้ว
ขณะเดียวกัน เมื่อเวลา 12.00 น. ในพื้นที่ จ.แพร่ มีฝนตกหนัก บริเวณ อ.ลอง อ.เด่นชัย อ.วังชิ้น อ.สูงเม่น และอ.เมืองแพร่ โดยสถานการณ์ดังกล่าว เป็นน้ำสาขาแม่น้ำยมที่ล้นตลิ่ง เข้าพื้นที่เกษตรและหมู่บ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำ
