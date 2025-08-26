ครม. แต่งตั้ง บุปผา เรืองสุด นั่งเลขาธิการประกันสังคม เด้ง สมชาย อธิบดีกรมการจัดหางาน

ครม. แต่งตั้ง “บุปผา เรืองสุด” รองปลัด ก.แรงงาน นั่งเลขาธิการประกันสังคมคนใหม่ โยก “พิเชษฐ์ ทองพันธ์” ผู้ตรวจฯ นั่งอธิบดีกรมการจัดหางาน
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติแต่งตั้ง น.ส.บุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมคนใหม่ (สปส.) เนื่องจากนางมารศรี ใจรังษี เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมคนเดิม กำลังจะเกษียนอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ซึ่งนางมารศรีจะไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงแรงงานแทน
นายจิรายุกล่าวว่า ครม.ยังมีมติให้ นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง และให้นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางานแทน
นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติให้ นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
