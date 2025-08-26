ชัชชาติ ลุยตรวจทางเท้าเชิงสะพานพุทธ มั่นใจรับน้ำหนุนได้ ชม ทัศนียภาพดี-วิวสวยดั่งฝรั่งเศส

ชัชชาติ ลุยตรวจทางเท้าริมน้ำเชิงสะพานพุทธ มั่นใจรับน้ำหนุนได้ ผนังเขื่อนสูง 2.8 เมตร เอ่ยชม ทัศนียภาพดี วิวสวยราวฝรั่งเศส
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตพระนคร ลงพื้นที่ตรวจทางเท้าบริเวณใต้สะพานพระพุทธยอดฟ้า เขตพระนคร
นายชัชชาติ กล่าวว่า บริเวณใต้สะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้า ริมแม่น้ำเจ้าพระยา แต่ก่อนทางเท้าตรงนี้เลอะเทอะมาก มีน้ำซึมท่วมตามพื้นเวลาน้ำหนุนสูง ตอนนี้เราได้อุดเขื่อนและปรับปรุงผิวทางเท้าใหม่หมด พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง สวยงามและปลอดภัยขึ้น วันก่อนมีชาวบ้านบอกว่าอยากทำตลาดนัดบริเวณนี้ จะรับไว้พิจารณา เพราะมีประชาชนอีกส่วนที่อยากให้คงไว้เป็นพื้นที่โล่งเช่นกัน ถ้าหากทำตลาดต้องทำให้ดี เป็นระเบียบ เพราะตรงนี้ทัศนียภาพดี ริมน้ำ วิวสวยราวกับฝรั่งเศส
นายชัชชาติ กล่าวต่อถึงสถานการณ์น้ำว่า ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เตือนน้ำทะเลหนุนในช่วงวันที่ 24 – 28 ส.ค. 68 สำหรับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงที่ผ่านมาสูง +1.73 – 1.75 ม.รทก. ซึ่งผนังเขื่อนตรงนี้สูง 2.8 เมตร ถือว่ายังรับได้อีกเยอะ ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำหนุน แต่พื้นที่นอกเขื่อนนั้นก็ยังมีความน่าเป็นห่วง
