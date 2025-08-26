อาจารย์วิทยาลัย เกษตรบ้านกร่าง เผย พระอลงกต ตอนเรียนปวช. ชื่อ จิ๊บ เกรียงไกร
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงาน รายการโหนกระแส ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง วันนี้ ได้มีการพูดคุยกรณี เมื่อคืนที่ผ่านมา ตำรวจสอบสวนกลางได้นำกำลังเข้าจับกุม พระราชวิสุทธิประชานาถ อลงกต พูลมุข เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ตามหมายจับศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ จ.81/2568 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2568 ในข้อหาทุจริตยักยอกเงินบริจาคของวัด เบียดบังทรัพย์ของวัดเป็นของตน หรือยอมให้ผู้อื่นนำทรัพย์นั้นไปโดยทุจริต
ในรายการมีการโฟนอิน อาจารย์คมสันต์ อดีตอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรพิษณุโลก หรือที่คนท้องถิ่นเรียกกันว่า “เกษตรบ้านกร่าง” (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก) เล่าเรื่องราวของอดีตนักศึกษาวิทยาลัย ที่ชื่อว่า “เกรียงไกร เพ็ชร์แก้ว” มีการลงทะเบียนเรียนในระดับปวช. 2521-2523 ซึ่งถ้าเป็น ปวช.จะใช้เวลาเรียน 3 ปี ซึ่งในสมัยนั้นมีการลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก มีประชาชนจากทั่วทุกภาคที่มาเรียนที่นี่ปกติแล้วเรียน 3 ปี จะมีด้วยกันทั้งหมด 6 เทอม
แต่ของนายเกรียงไกร ในเทอมสุดท้าย ไม่มีการลงทะเบียนเรียน เรียนไม่จบหลักสูตร เพราะว่ามีเกรดแค่เพียง 5 เทอมเท่านั้น เท่าที่สอบถามจากเพื่อนๆ ในรุ่นของเขา เชื่อกันว่ามีปัญหาเรื่องเงินกับเพื่อนในรุ่น จึงไม่กลับมาเรียน แต่ที่บอกกันว่าเป็นเรื่องแหวนรุ่น ก็คิดว่าไม่ใช่ เพราะมีคนได้รับแหวนรุ่นจริงๆ เกินครึ่งรุ่น
แต่ที่น่าแปลกใจก็คือ หลังจากที่เขากลับมาปรากฏตัวอีกครั้ง ในฐานะพระอลงกต มีเพื่อนๆ รวมเงินกันไปทำบุญที่วัดพระบาทน้ำพุ ในฐานะเพื่อนร่วมรุ่นศิษย์เก่า แต่พระอลงกตไม่รับ บอกว่าไม่เคยเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคแห่งนี้ จนทำให้ถูกตัดขาดจากเพื่อนในรุ่นไปเลย
อย่างไรก็ตาม ต่อมา พระอลงกต ยังกลับมาทำกิจกรรม มาบรรยายมาให้ความรู้ที่วิทยาลัยหลายครั้ง แต่ไม่ได้บอก ไม่เคยพูด ไม่เคยแสดงตัวว่าเป็นศิษย์เก่า หลายคนพยายามบอกว่า คนๆ นี้ก็คือ เกรียงไกร เพ็ชร์แก้ว แต่ไม่มีใครเชื่อ
แต่สิ่งที่อาจารย์คมสันต์ อยากพูดถึงก็คือ ในช่วงปี พ.ศ. 2524 – 2529 เป็นช่วงเวลาที่หายไป ที่ไม่มีใครตามเจอว่านายเกรียงไกรหายไปไหน จนมีคนตั้งประเด็นเรื่องการเกณฑ์ทหาร พอเช็กไปที่สัสดี ที่ภูมิลำเนาของเขาที่ จ.ขอนแก่น ก็พบว่าไม่มีชื่อของนายเกรียงไกร ไปเกณฑ์ทหารจริงๆ จึงเป็นสาเหตุสำคัญให้อาจารย์คมสันต์เชื่อว่า ที่เขาไปบวชโดยใช้ชื่อคนอื่นนั้น ก็เพราะเขาหนีทหารนั่นเอง
ส่วนปัญหาเรื่องที่ว่า ทำไมเขามาทำกิจกรรมที่ มทร.ล้านนา อยู่บทุกปี แต่ไม่เคยบอกเลยว่าเป็นศิษย์เก่า ก็เพราะว่าเขาไปสร้างโปรไฟล์ไว้ว่า เขาจบมหาวิทยาลัยนั้น จบประเทศนี้ มันค้ำคออยู่ จึงยอมรับไม่ได้ว่าเคยเรียนที่นี่
‘ผมมั่นใจว่าคนนี้ คือพระอลงกต หรือเกรียงไกร ส่วนชื่อเล่นในกลุ่มเพื่อ คือ จิ๊บ ไม่ จอร์จ คาดว่าชื่อ จอร์จมาจากครอบครัวพ่อตั้งให้’ อาจารย์คมสันต์กล่าว