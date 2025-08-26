สมศักดิ์ รับไม่อยากล้วงลูกราชการ กลัวเป็นขี้ปาก หาว่าอุ้ม ‘หมอสุภัทร’ ปมจี้เปิดผลสอบวินัย

สมศักดิ์ หัวเราะแซวสื่อเป็นพวก ‘หมอสุภัทร’ ชี้ ไม่อยากล้วงลูกราชการ
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคลกระทรวงสาธารณสุข (อกพ.สธ.) ที่จะมีการพิจารณาให้ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย จ.สงขลา ออกจากราชการตามมติคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง ว่า ปกติตนไม่ได้เข้าร่วมประชุม แต่ครั้งนี้ที่มีประเด็นเรื่องของหมอในชมรมแพทย์ชนบท เป็นเรื่องที่ฮือฮาขึ้นมา
“โดยเฉพาะสื่อมวลชนให้ความสนใจมาก คงเป็นพวกกันหรือเปล่าก็ไม่รู้” นายสมศักดิ์ กล่าวพร้อมหัวเราะ
เมื่อถามถึงข้อเรียกร้องให้เปิดข้อมูลการสอบสวนหมอสุภัทร พร้อมให้เจ้าตัวได้ชี้แจง นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ถ้ากฎหมายเปิดให้ก็ไม่ขัดข้อง อยากให้ทุกฝ่ายมีความสบายใจ ผมเป็นคนที่ประชาธิปไตยเต็มขั้น แต่ถ้าเราไปทำอะไรเกินระเบียบที่มีไว้ก็จะผิดที่ตัวเราเอง
“จำไว้นะบางคนพูดว่ากฎหมายสามารถทำได้ แต่มีกฎหมายรองมารองรับ มีระเบียบตามมาหรือยัง มันเป็นขั้นตอนตรงนี้ บางทีเรานึกเอาว่าทำได้ แต่ไม่มีอะไรมารองรับ มันผิด” นายสมศักดิ์ กล่าว
เมื่อถามย้ำว่าหมอสุภัทรได้เปิดข้อมูลส่วนตัวออกมาแล้ว และอยากให้ทางกระทรวงฯ เปิดข้อมูลว่ามีความผิดใดบ้าง นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ถ้าระเบียบราชการทำได้ก็ทำ แต่เรื่องยังไม่ถึง ถ้าไปล้วงลูก เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไปช่วยหมอสุภัทร เราก็ตอบไม่ได้อีก
เมื่อถามถึงข้อเสนอจากกรณีคุณหมอสุภัทร ก็อยากให้ใช้โอกาสนี้เก็บกวาดกระทรวงฯ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า มันก็มีเรื่องที่ทำผิด ทำถูก มีเรื่องร้องเรียน เราก็ดูเป็นเรื่องของการทำงานตามปกติ ยิ่งมีเรื่องที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ยิ่งต้องทำมาให้บาลานซ์ ไม่ให้ราชการเสียหาย
“ถ้าให้ผมไปเร่งไปล้วงหรือไปดู ก็จะเป็นขี้ปาก ถูกวิพากษ์วิจารณ์ เอาเป็นว่าเมื่อถึงวันเวลา เขาให้ไปประชุมก็ไปประชุม” นายสมศักดิ์ กล่าว