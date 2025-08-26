‘โค้งรัชดาไม่ใช่อาถรรพ์’ กทม.เห็นผล! ถอดบทเรียนแก้ปัญหา 3 เฟส ‘ลดอุบัติเหตุบนถนน’

กทม.เห็นผล! หลังถอดบทเรียน ‘โค้งรัชดาไม่ใช่อาถรรพ์’ แก้ปัญหา 3 เฟส ลดอุบัติเหตุบนถนนได้จริง
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการดำเนินงานด้านการลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า กรุงเทพมหานครได้มีการจัดทำฐานข้อมูลจุดเสี่ยง พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พิกัดจุดเกิดอุบัติเหตุ และกล้อง CCTV นำมาวิเคราะห์แนวทางแก้ไข และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง
โดยอาศัยการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักงานเขต ตลอดจนกองบัญชาการตำรวจนครบาล ส่งผลให้สถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในกรุงเทพฯ ลดลงอย่างเห็นได้ชัด
จากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (ThaiRSC) ณ วันที่ 22 มีนาคม 2568 พบว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในกรุงเทพฯ ลดลง จาก 922 ราย ในปี 2566 เหลือ 834 ราย ในปี 2567 คิดเป็นลดลงร้อยละ 9.5 ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกรุงเทพมหานครในการสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
นายเอกวรัญญูกล่าวว่า สำหรับ หนึ่งในจุดเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน และเห็นผลเป็นรูปธรรมคือ ถนนรัชดาภิเษก บริเวณโค้งหน้าศาลอาญา ซึ่งในอดีตเคยเกิดอุบัติเหตุรุนแรงและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก โดยพื้นที่บริเวณดังกล่าวถือเป็นจุดอันตรายเนื่องจากมีลักษณะเป็นโค้งหลังหัก (Broken Back Curve) ทำให้รถมักเร่งความเร็วในช่วงทางตรงก่อนถึงโค้งที่สอง จึงเสียหลักลื่นไถลได้ง่าย ปัจจัยร่วมที่นำไปสู่อุบัติเหตุบ่อยครั้ง ได้แก่ การเกิดเหตุในเวลากลางคืนที่มีการจราจรเบาบาง การขับขี่ด้วยความเร็วสูง ฝนตก ถนนลื่น และการพุ่งชนสิ่งอันตรายข้างทาง
โดยที่ผ่านมาเคยเกิดอุบัติเหตุรุนแรงหลายครั้ง อาทิ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 รถกระบะเสียหลักชนเสาไฟฟ้าบนขอบทางเท้า มีผู้เสียชีวิต 1 ราย วันที่ 20 กันยายน 2563 รถกระบะ 4 ประตูเสียหลักชนเสาไฟฟ้าและต้นไม้บนขอบทาง มีผู้เสียชีวิต 2 ราย เป็นแม่และลูกวัย 2 ขวบ วันที่ 24 กันยายน 2563 รถเก๋งเสียหลักชนเสาไฟฟ้าแรงสูงและแผงเหล็กกั้นบนขอบทางเท้า (ราวกันอันตราย) หักเสียหาย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย วันที่ 3 มิถุนายน 2565 รถกระบะบรรทุกคนงานเสียหลักชนขอบเกาะกลางถนนและหมุนไปชนต้นไม้และเสาไฟฟ้า เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง 5 ราย (คนขับถูกอัดติดคารถและเสาไฟฟ้า 1 ราย และคนงานท้ายกระบะพลัดตกรถ 4 ราย) และผู้โดยสารนั่งในแคปบาดเจ็บอีก 2 ราย
นายเอกวรัญญูกล่าวว่า จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งบริเวณหน้าศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขจุดเสี่ยงบริเวณดังกล่าว ซึ่งแบ่งมาตรการออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
1. ระยะเร่งด่วน ได้แก่ ติดตั้งอุปกรณ์เตือนแนวทางโค้ง และเตือนให้ลดความเร็ว ติดตั้งราวกันอันตรายชนิดหมุนได้ (Roller Barrier) ในทิศทางฝั่งขาเข้าเมือง และจัดการรื้อย้ายเสาไฟฟ้า ต้นไม้บริเวณข้างทาง โดยเฉพาะช่วงรอยต่อทางโค้งและทางตรง บริเวณหน้าสำนักงานพรรคพลังประชารัฐ
2. ระยะกลาง ได้แก่ ติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ว และป้ายเตือนเขตควบคุมความเร็วพิเศษ ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเร่งมาตรการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อจัดการผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนและใช้ความเร็วเกินที่กำหนดไว้
3. ระยะถัดไป ได้แก่ ปรับปรุงพื้นที่ผิวจราจรเพื่อเพิ่มความเสียดทาน ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ลดน้ำท่วมขังบนผิวจราจร และแก้ไขกายภาพทางโค้ง
นายเอกวรัญญูกล่าวต่อว่า ในปี 2566 ได้มีการปรับปรุงกายภาพ ได้แก่ ปรับปรุงแก้ไขพื้นผิวจราจรประเภทพอรัสแอสฟัลต์คอนกรีต (Porous Asphalt) ตรวจสอบความสามารถในการระบายน้ำบนผิวจราจร ปรับปรุงพื้นผิวจราจร ซ่อมหลุมบ่อ และเพิ่มความราบ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง รวมถึงติดตั้ง Safety Roller Barrier ลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ ตีเส้น Optical Speed Bar เพื่อให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลง และจัดทำข้อความบนผิวทางเตือนให้ทราบว่ามีทางโค้ง เพิ่มป้ายเตือนชนิดแขวนลดความเร็วและป้ายเตือนแนวทางโค้ง และตรวจสอบและซ่อมแซมราวกันอันตราย (w-beam guardrail)
นอกจากนี้ ยังได้มีการนำมาตรการยกระดับความปลอดภัยจากผลการศึกษาตามโครงการประเมินและ วิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนนด้วยมาตรฐานนานาชาติ (iRAP) พ.ศ. 2566 – 2567 พื้นที่ศึกษา “วงแหวนรัชดา” กลุ่มถนนทางโค้งบริเวณหน้าศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก มาดำเนินการ ซึ่งประกอบด้วย ติดตั้งราวกันอันตราย ติดตั้งแถบสั้น (Rumble Strip) ติดตั้งป้ายเตือนระวังทางโค้ง/บนผิวทาง และติดตั้งป้ายเตือนจำกัดความเร็ว
รวมถึงได้ต่อยอดการปรับปรุงกายภาพในปี 2568 โดยจะติดตั้งราวป้องกันอันตราย (Guard Rail) ความยาว 1,208 เมตร และเป้าไฟกะพริบพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับติดราวป้องกันอันตราย จำนวน 60 ชุด คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2568
นายเอกวรัญญูกล่าวย้ำด้วยว่า การปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุบริเวณหน้าศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ส่งผลให้การเกิดอุบัติเหตุลดลง และป้องกันไม่ให้ผู้ประสบอุบัติเหตุต้องเสียชีวิต ซึ่งเห็นได้จากสถิติที่น่าพึงพอใจ ดังนี้
ปี 2565 มีผู้เสียชีวิต 10 คน บาดเจ็บ 246 คน ปี 2566 มีผู้เสียชีวิต 15 คน บาดเจ็บ 252 คน ปี 2567 มีผู้เสียชีวิต 4 คน บาดเจ็บ 222 คน และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 22 สิงหาคม 2568 พบว่าไม่มีผู้เสียชีวิต (0 คน) และมีผู้บาดเจ็บ 68 คน
“แม้ยังไม่ใช่ตัวเลขตลอดทั้งปี 2568 แต่ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการยกระดับความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่นี้อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะการลดจำนวนผู้เสียชีวิตเหลือศูนย์ (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ส.ค. 68) ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือและการดำเนินมาตรการอย่างจริงจังของทุกภาคส่วน
อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครจะยังคงเดินหน้าแก้ไขจุดเสี่ยงอื่น ๆ เพื่อให้ถนนในกรุงเทพฯ มีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับทุกคนต่อไป” นายเอกวรัญญูกล่าว