การเคหะฯ ช่วยประชาชน 7 จังหวัดชายแดนไทย-เขมร พักหนี้–เว้นค่าเช่า บรรเทาภาระช่วงวิกฤติ

การเคหะฯ เปิดมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนประชาชน 7 จังหวัดชายแดนไทย–กัมพูชา พักหนี้–เว้นค่าเช่า บรรเทาภาระช่วงวิกฤติ
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและรักษาคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
รัฐบาล โดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนใน 7 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ตราด จันทบุรี และสระแก้ว ครอบคลุม 3 ด้านหลัก คือ
1. ยกเว้นค่าเช่า สำหรับลูกค้าเช่ารายย่อยและเช่าจัดประโยชน์ ฟรี 3 เดือน (ย้อนหลัง 1 ส.ค.–31 ต.ค. 2568) พร้อมยกเว้นค่าปรับกรณีชำระหนี้ค้างในช่วงดังกล่าว
2. พักชำระหนี้เช่าซื้อ สำหรับลูกค้าเช่าซื้ออาคารในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้สิทธิพักชำระ 3 เดือน (ย้อนหลัง 1 ส.ค.–31 ต.ค. 2568) และยกเว้นค่าปรับ 100%
3. สนับสนุนการยังชีพ โดยจัดถุงยังชีพช่วยเหลือ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1 ลูกค้า กคช. ที่พักอาศัยในพื้นที่ชายแดน 2 กลุ่มเปราะบางในโครงการ กคช. และ 3 ผู้ที่อพยพเข้ามาอาศัยกับญาติในโครงการ กคช. เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ
“รัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะช่วงเวลาวิกฤติ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง” นางสาวศศิกานต์ กล่าว