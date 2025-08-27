สกธ.เดินหน้าชูแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติเปรียบดัง GPS นำทางพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชน
สำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) จัดการประชุมทางวิชาการฯ เชิญภาคีเครือข่ายด้านกระบวนการยุติธรรมเข้ารับฟังวิสัยทัศน์และนโยบายการบริหารงานและพัฒนากระบวนการยุติธรรม มุ่งประสานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานในงานกล่าวเปิดการประชุมทางวิชาการฯ และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ความร่วมมือในการบริหารงานเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน” ว่า แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ มุ่งเน้นการประสานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน โดยการผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่าน “แผนแม่บทการบริหารงาน ยุติธรรมแห่งชาติ” มิใช่เป็นเพียงแค่แผนงาน แต่คือ GPS นำทางการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งการประชุมทางวิชาการที่จัดขึ้นนั้น เพื่อบริหารและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549 โดยการเผยแพร่และสร้างการรับรู้สาระสำคัญของแผนแม่บท การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566 – 2569) ฉบับปรับปรุง และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2568 – 2570) รวมทั้งการถ่ายทอดแนวนโยบายของผู้บริหารระดับสูงของประเทศให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรม มุ่งเป้าหมายให้มีการวางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมของประเทศให้เป็นไปโดยสอดคล้องกันและมีประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน
ดร.ปริญญา หอมเอนก ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ได้บรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรมและความปลอดภัยของข้อมูล สู่อนาคตการพัฒนากระบวนการยุติธรรม” โดยเน้นย้ำการสร้างความมั่นคงปลอดภัยจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack) ผ่านการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีให้เกิดระบบการป้องกันทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการแก้ปัญหาด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างจริงจัง และจำเป็นต้องมีแนวทางที่เป็นระบบเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้กล่าวบรรยายในหัวข้อ “ความท้าทายของการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม” เป็นการตอกย้ำถึงสาระสำคัญของแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม มุ่งเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือ ในการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มั่นคงและปลอดภัย
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านกระบวนการยุติธรรมของสำนักงานกิจการยุติธรรม เช่น แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566 – 2569) ฉบับปรับปรุง แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2568 – 2570) ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลและระบบการวิเคราะห์ข้อมูล ศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ แอพพลิเคชัน Safe Point สื่อสร้างการรับรู้กฎหมาย และการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2565
อนึ่งสำนักงานกิจการยุติธรรมเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีบทบาทและภารกิจในการพัฒนานโยบายด้านกระบวนการยุติธรรม เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ การบูรณาการและประสานความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฯ
ผลงานสำคัญของสำนักงานกิจการยุติธรรม ประกอบด้วย 1) การจัดทำ“แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ”และ“แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม”เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานบริหารและพัฒนากระบวนการยุติธรรมในมิติต่าง ๆ 2) การพัฒนาและทบทวนกฎหมาย อาทิ การพัฒนามาตรการปฏิบัติ ต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมตัว (Non-custodial Measures) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การกระทำความผิดต่อเด็กผ่านสื่อออนไลน์) 3) การเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ โดยผลิตสื่อละครชุดหรือซีรีส์ด้านกระบวนการยุติธรรมกิจกรรมฝึกอบรมเครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม 4) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย (เป้าหมายที่ 16 : SDGs16) ของสหประชาชาติ และการขับเคลื่อนและพัฒนาการเสริมสร้างหลักนิติธรรม 5) การพัฒนาระบบสถานะการดำเนินการและสถานะคดี (JTrack : Justice Case Management) 6) การวิจัยและพัฒนางานด้านกระบวนการยุติธรรม และการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม (The National Symposium on Justice Administration) 7) การพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ผ่านการจัดหลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารงานยุติธรรมระดับกลางและระดับสูง และหลักสูตรเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและสมรรถนะ ด้านกระบวนการยุติธรรม และ 8) การพัฒนาข้อมูล เชื่อมโยง และจัดทำฐานข้อมูลกระบวนการยุติธรรม ผ่านการดำเนินงานของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) ศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ และศูนย์พยากรณ์สถานการณ์อาชญากรรม