ตม.จว.สมุทรสงคราม ตั้งกองทุนสวัสดิการ มอบทุนการศึกษาบุตรตำรวจในสังกัด
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.ท.นัฐพล ชมศิริ สวญ.ตม.จว.สมุทรสงคราม จัดตั้งกองทุนสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ตม.จว.สมุทรสงคราม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นสวัสดิการ ช่วยเหลือข้าราชการตำรวจ ตม.จว.สมุทรสงคราม และครอบครัว กรณีเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่, บิดา มารดา หรือบุตร เสียชีวิต, ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรของข้าราชการตำรวจในสังกัด
พ.ต.ท.นัฐพลเปิดเผยว่า ตามนโยบายการบริหารราชการของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร., พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. และ พล.ต.ต.ชัยฤทธิ์ อนุฤทธิ์ ผบก.ตม.3 มุ่งเน้นให้ผู้บังคับบัญชา ใส่ใจ ดูแลสวัสดิการของข้าราชการตำรวจและครอบครัว จึงได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ตม.จว.สมุทรสงครามดังกล่าวขึ้น โดยในปี 2568 มีบุตรของข้าราชการตำรวจ ตม.จว.สมุทรสงคราม ขอทุนการศึกษามา จำนวน 8 ทุน ประกอบด้วย ระดับอนุบาลศึกษา 1 ทุน, ระดับประถมศึกษา 3 ทุน , ระดับมัธยมศึกษา 1 ทุน และระดับอุดมศึกษา 3 ทุน
พ.ต.ท.นัฐพลกล่าวอีกว่า การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการของ ตม.จว.สมุทรสงครามในครั้งนี้เป็นการจัดตั้งกองทุนขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการทำงาน พวกเขาทำงานปฏิบัติหน้าที่เหนื่อย เสียสละ ทุ่มเท แรงกาย แรงใจกันอย่างเต็มที่ สมควรที่จะได้รับสวัสดิการที่ดี และทุนการศึกษาที่มอบให้นี้ ถึงแม้ว่าจะมีมูลค่าไม่มาก แต่ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันว่าครอบครัวตำรวจ ตม.จว.สมุทรสงคราม เราไม่ทอดทิ้งกัน เราจะช่วยเหลือ ดูแลซึ่งกันและกัน ตามหลักคิดที่ว่า “We Are Family เราคือครอบครัวเดียวกัน”