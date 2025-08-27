ตำรวจท่องเที่ยวตัวแทนตร.ขึ้นเวทีเสวนาสร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวไทยกับประชาคมต่างชาติ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ต.พงษ์สยาม มีขันทอง รอง ผบช.ทท. เป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) เปิดเผยว่าตามที่ ตร. มอบหมายให้เป็นผู้แทน ตร..ไปเสวนา ASEAN-China Tourism Security and Safety Forum & Travel Facilitation & Tourism Statistics Harmonization Worshop ล้านช้าง-แม่โขง ระหว่างวันที่ 24 – 27 ส.ค.68 ที่เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยเป็นการแลกเปลี่ยนด้านการท่องเที่ยวระหว่างประชาชนอาเซียน – จีน ล้านช้าง-แม่โขง ปี 2568 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว การอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและการประสานงานด้านสถิติการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนความพยายามฟื้นฟูเศรษฐกิจและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ล้านช้าง-แม่โขง เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวร่วมกัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ต พงษ์สยาม เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อความมั่นคงและความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว ความรับผิดชอบร่วมกัน โดยนำเสนอมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัย การสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในมิติต่างๆของตร.และกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว(บช.ทท.)การตอบคำถามของประชาคมอาเซียนในหลายๆมุมมอง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น Thailand Tourist Police และ Tourist Safety Operation Center : TSOC สำหรับแจ้งเหตุของนักท่องเที่ยวสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว 1155 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยมี รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวของประเทศเมียนมา H.E.Mr.Jeng Phang Naw Tawng Union Minister Ministry of Sports and Youth Affairs and Ministry of Hotels and Tourism The Republic of the Union of Myanamar และเลขาศูนย์ล้านช้างแม่โขง H.E.Mr.Shi Zhongjun Secretary-Gerenal ASEAN-China Centre เป็นประธาน และมีผู้แทนของประเทศจีน, เมียนมา, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ลาว, เวียดนาม, กัมพูชา, ฟิลิปินส์ และล้านช้าง-แม่โขง เข้าร่วมเสวนา ณ Sedona Hotel เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งเป็นมิติใหม่ในการสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียนและจีนต่อไป