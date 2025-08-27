หมอบี โอนบ้านดำ 70 ล. ให้อลงกตแล้ว แต่ไม่พอ เจอบังคับใช้หนี้คืน อึ้งมีสัญญาตายต้องโอนคืน

ตร.ยัน หมอบี โอนบ้านดำ ให้ อลงกต แล้ว อึ้งมีสัญญาโอนคืนหากเสียชีวิต คนใกล้ชิดเล่า ขาดส่วนต่างอีก 10 ล. อดีตหลวงพ่อหานายทุนมาให้
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รายการโหนกระแส ได้ตามต่อถึงกรณี หมอบี อดีตพระอลงกต และ วัดพระบาทน้ำพุ หลังทั้ง 2 คนถูกจับกุม และนำตัวฝากขังไปแล้ว ในคดีเจ้าพนักงานยักยอกเงินวัด และเป็นผู้สนับสนุนยักยอกเงินวัด
โดยได้เชิญ เต่า คนใกล้ชิดของหมอบี ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการของมูลนิธินาถะ มาร่วมในรายการ พร้อม พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รองผู้บังคับการกองปราบปราม (รอง ผบก.ป.) มาร่วมพูดคุยในเรื่องการสืบสวนสอบสวน
ขณะที่ พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รองผู้บังคับการกองปราบปราม (รอง ผบก.ป.) เปิดเผยว่า จากการเข้าไปตรวจสอบใจฟ้า อคาเดมี และวัดพระบาทน้ำพุ พบว่ามีเช็คเงินสดมูลค่ากว่า 100 ล้าน เก็บไว้ในวัด ซึ่งวันที่ในเช็คปรากฏว่าย้อนหลังไปหลายปีมาก ทำให้พบความผิดปกติว่าทำไมเราถึงเก็บเช็คเงินสดไว้เยอะขนาดนี้ และเก็บไว้ในวัด
ขณะที่มีการเปิดเผยข้อมูลอีกว่า บ้านดำ หรือบ้านหรูที่หมอบีสร้าง มูลค่าที่บอกว่าสร้างด้วยเงินสดประมาณ 30 ล้าน ก็ไม่น่าจะจริง เพราะรวมตกแต่งอะไรต่างๆ ก็น่าจะประมาณ 70 ล้านกว่าบาท
กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรรายงาน ยังได้เล่าว่า ข้อมูลล่าสุดที่ทางโหนกระแสได้รับมา คือ ตอนเดือนเมษายนที่ผ่านมา ที่หลวงพ่อทราบเรื่องว่าหมอบีแอบชักเงินออกไป ได้เรียกหมอบีเข้ามาสอบถาม หมอบีตกใจที่หลวงพ่อรู้แล้ว จึงเสนอทางออกว่า จะซื้อรถให้หลวงพ่อ 3 คัน และจะเซ็นโอนบ้านดำ 70 ล้านหลังนี้ ให้เป็นบ้านของหลวงพ่อได้เลย และได้ทำสัญญาการโอนเรียบร้อยแล้ว บ้านเป็นชื่อหลวงพ่อแล้ว และต่อมาก็ไปทำสัญญากันใหม่อีกว่าขอให้เอาบ้านหลังนี้ไปทำสถานวิปัสนา ถ้าไม่ได้ทำ ก็ขอให้กรรมสิทธิ์ของบ้านกลับมาเป็นของหมอบีเหมือนเดิม
เมื่อเทียบข้อมูลกับทาง พ.ต.อ.เอนก ก็ยืนยันว่าข้อมูลจากการสอบสวนตรงกัน คือมีการทำสัญญาโอนบ้าน ไปยังหลวงพ่อจริง แล้วที่แปลกประหลาดก็คือ ในสัญญามีการเขียนสลักแนบท้ายว่า หากผู้รับ (หลวงพ่อ) เสียชีวิตลง ขอให้กรรมสิทธิ์ของบ้าน กลับมาเป็นของผู้ให้ (หมอบี) ซึ่งในทางการสืบสวน ตำรวจพอจะมองเห็นเจตนาบางอย่าง ในพฤติกรรมที่ผิดปกติอันนี้
ขณะที่เต่าเล่าอีกเรื่องว่า หลวงพ่อเคยมานั่งที่ร้านนาถะ มาคุยกับหมอบีเรื่อง “ส่วนต่าง” โดยหลวงพ่อบอกว่า หมอบีโอนบ้าน-โอนรถ 3 คัน ให้หลวงพ่อไปแล้ว แต่ยังขาดส่วนต่างอีก 10 ล้าน จึงต้องใช้วิธีไปหานายทุนมาก่อน 1 คน เอาเงิน 10 ล้าน คืนให้หลวงพ่อไปเลย แล้วให้หมอบีมาเป็นหนี้นายทุนคนนี้แทน โดยนายทุนที่ว่า หลวงพ่อเป็นคนพามา โดยนายทุนคนนี้เอาเช็คมาเองในที่ประชุม จะให้หมอบีมาเซ็นเช็คค้ำไว้ แต่สุดท้ายเท่าที่เต่าทราบมา หมอบีไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้
