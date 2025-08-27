บุกทลาย ปาร์ตี้พูลวิลล่าชะอำ รวบวัยรุ่น 52 คน เด็กสุดแค่ 16 ยึด ยาเสพติดเพียบ
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ตำรวจสนธิกำลังบุกทลายปาร์ตี้ยาคาพูลวิลล่า รวบกลุ่มวัยรุ่น ชาย-หญิง 52 ราย ยึดของกลางยาเค ยาอี และยาบ้า เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 26 สิงหาคม พ.ต.ท.ทศพร รุ่งเรืองศุภรัตน์ รอง ผกก.สส.บก.สส.ภ.7 พ.ต.อ.อภิรักษ์ เพิ่มชัย ผกก.สภ.ชะอำ นายธเนศ นาเมือง ปลัดป้องกันที่ว่าการอำเภอชะอำ กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนภาค 7 ตำรวจ สภ.ชะอำ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอชะอำ เข้าจับกุมกลุ่มวัยรุ่น ชาย-หญิง อายุระหว่าง 16 ปี-28 ปี จำนวน 52 คน พร้อมของกลาง ยาอี ยาเค ยาบ้า บุหรี่ไฟฟ้า และโทรศัพท์มือถือ 30 เครื่อง
ภายในบ้านพักพูลวิลล่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ก่อนนำตัวมาสอบสวนที่ สภ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภาค 7 ได้สืบสวนหาข่าวติดตามบุคลมีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่ จ.ราชบุรี ก่อนสืบสวนจนทราบว่าภรรยาของบุคคลดังกล่าว จะชักชวนเพื่อนๆมาเปิดบ้านพลูวิลล่า จัดงานปาร์ตี้ยากันที่ชะอำ แล้วมีการมั่วสุม ดื่มสุรา เบียร์ เปิดเพลงเสียงดังส่งเสียงรบกวน ทั้งยังนำยาเสพติดมาเสพกันภายในบ้าน
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าพูลวิลล่าหลังดังกล่าว มีใบขออนุญาตเปิดให้บริการถูกต้อง โดยมีหญิงรายหนึ่งรับว่าเป็นผู้ดูแลบ้านพัก จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนมาเปิดบ้านพักได้มีกลุ่มวัยรุ่นติดต่อมาขอเช่าบ้านพัก โดยผ่านเจ้าของบ้านที่อยู่ กทม. จากนั้นตนก็มาเปิดบ้านพักให้ มีกลุ่มวัยรุ่นประมาณ 7-8 คน เท่านั้น พอตนออกไป กลุ่มวัยรุ่นได้ชักชวนเพื่อนๆ มาร่วมงานกันอีก ร่วม 52 คน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัว ผู้ครอบครอง ยาบ้า บาเค ยาอี และบุหรี่ไฟฟ้า และผู้เสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 ยาบ้าโดยผิดกฎหมาย จัดทำบันทึกประวัติก่อนส่งตัวให้พนักงานสอบสวน สภ.ชะอำดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กต.นำผู้แทนอียู ลงพื้นที่รพ.พนมดงรัก ดูความเสียหาย ย้ำไทยยึดหลักมนุษยธรรม-ความปลอดภัยปชช.
- พิชัย ถกทูตสหรัฐฯ ติดตามความคืบหน้าเจรจาภาษี – การร่วมมือทาง ศก.
- เกาหลีใต้ ผ่านกม. แบนการใช้โทรศัพท์มือถือในรร.ทั่วปท. หวั่นกระทบผลการเรียนเด็ก
- เช็กโผล่าสุด แต่งตั้งบิ๊กตำรวจ สำราญ เป็นรองผบ. ‘ณัฐศักดิ์’ ขึ้นผบช.ก. โยก สุรพล นั่งผบช.สอท.