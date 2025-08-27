นิวส์มอนิเตอร์

วินาศสันตะโร 6 ล้อเบรกแตก พุ่งชนเก๋ง มอเตอร์ไซค์ รวด 7 คัน ใกล้แยกอรุณอมรินทร์ เจ็บ 5

วินาศสันตะโร 6 ล้อเบรกแตก พุ่งชนเก๋ง มอเตอร์ไซค์ รวด 7 คัน ใกล้แยกอรุณอมรินทร์ เจ็บ 5

เมื่อเวลา 13.49 น. วันที่ 27 สิงหาคม มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งรับแจ้งเหตุ อุบัติเหตุรถบรรทุก 6 ล้อ เบรกแตกชนกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รวม 7 คัน บริเวณถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ใกล้เคียงแยกอรุณอมรินทร์ มุ่งหน้าสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น จำนวน 5 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งให้การช่วยเหลือนำส่ง รพ.

โดยในพื้นที่มีรถเก๋ง รถกระบะ สภาพพังยับเยิน และมีผู้บาดเจ็บ เป็นผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ นอนอยู่ที่พื้นถนน

ADVERTISMENT

ข่าวที่เกี่ยวข้อง