จับตาพรุ่งนี้ ภูมิธรรม ประชุม ก.ตร. เคาะโผตำรวจใหม่ บิ๊กเต่า จ่อยื่นหนังสือร้อง กมธ.ตำรวจ
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานวันที่ 28 สิงหาคม ที่ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เวลา 15.00 น. นายภูมิธรรม เวชยชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี มีกำนดเดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 7/2568 วาระระเบียบวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 6/2568 วาระที่ 3 เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เรื่องที่ 1 รายงานการดำเนินการของ อ.กตรสืบสวนสอบสวน ที่ ก.ตร. มอบหมายให้ทำการแทนเรื่องที่ 2 รายงานผลตามมติ ก.ตร.ครั้งที่ 5/2568 เรื่องที่ 3 ขอสำเนารายงานการประชุม ก.ตร. วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา เรื่องที่ 1 การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ เรื่องที่ 2 การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการดำรวจ เรื่องที่ 3 การเลื่อนเงินเดือนหรือให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2568 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1 เม.ย.68 ) กรณีพิเศษ (นอกเหนือโควตาปกติ) ในโควตา กอ.รมน.ให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้รับเงินเดือนในระดับ ส.6 ขึ้นไป วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ สำหรับวาระ
ทั้งนี้มีรายงานว่า พล.ต.ท.อนุชา รมยะนันทน์ ผบช.สง.ก.ตร. มีหนังสือแจ้งเวียน รอง ผบ.ตร. และก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ก.ตร.วันดังกล่าว ที่มีนายภูมิธรรม เป็นประธานการประชุม ก.ตร. เพื่อพิจารณารายชื่อระดับ รองผบ.ตร.จนถึง ผบก.ที่ผ่านการคณะกรรมการพจารณาแต่งตั้งหรือ “บอร์ดกลั่นกรอง” โดยมี พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร.เสนอชื่อเข้าที่ประชุม ก.ตร สำหรับรอง ผบ.ตร. ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง พิจารณาแต่งตั้งเรียงตามลำดับอาวุโส โดยให้เลื่อน พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วย ผบ.ตร. นรต.รุ่น 50 อาวุโส ลำดับที่ 1 ขึ้นเป็น รองผบ.ตร. และ พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ รองจตช. นรต.รุ่น 43 อาวุโส ลำดับที่ 3 ขึ้นมาเป็น จตร. ติดยศ พล.ต.อ.
ผู้ช่วย ผบ.ตร. 7 ตำแหน่ง ผบช. 16 ตำแหน่ง รองผบช. 40 ตำแหน่ง และผบก. 71 ตำแหน่ง ผู้ช่วย ผบ.ตร. ว่าง 7 ตำแหน่ง พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผบช.ภ.8 นรต.รุ่น 42 พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. นรต.รุ่น 50 พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผบช.ภ.7 นรต.รุ่น 40 พล.ต.ท.อนุชา รมยะนันทน์ ผบช.สง.ก.ตร. นรต.รุ่น 43 พล.ต.ท.อุดร ยอมเจริญ ผบช.ส. นรต.รุ่น 42 พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบช.ภ.2 นรต.รุ่น 41 และ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สอท. นรต.รุ่น 46
ระดับผบช. ว่าง 17 ตำแหน่ง ที่คาดว่าจะเข้าดำรงตำแหน่ง และอยู่ที่เดิมประกอบด้วย พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย รองผบช.ก. นรต.รุ่น 47 ได้รับความไว้วางใจคลี่คลายคดีสำคัญ รับแรงสนับสนุนจาก พล.ต.ท.จิรภพ ขยับขึ้นเป็น ผบช.ก. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. นรต.รุ่น 46 คุมอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ดีอยู่ที่เดิม พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. นรต.รุ่น 41 อยู่ที่เดิม พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.ภ.1 นรต.รุ่น 41 ร่วมรุ่น ผบ.ตร. โยกมาเป็น ผบช.สอท.แทน พล.ต.ท.ไตรรงค์
พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท. นรต.รุ่น 41 เพื่อนร่วมรุ่น พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ผบ.ตร. ผลงานเข้าตารัฐบาลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอยู่ที่เดิม พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผบช.ศ. นรต.รุ่น 47 โยกเป็น ผบช.ตชด. พล.ต.ต.ยสวินท์ หรรษมนตร์ รองผบช.ส. นรต.รุ่น 45 เป็น ผบช.ส.
พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.สกพ. นรต.46 โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โยกเป็น ผบช.ปส.แทน พล.ต.ท.สันติ ชัยนิรามัย พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.3 นรต.40 โยกเป็น ผบช.ภ.1 แทน พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร พล.ต.ท.ฉัตรชัย สุรเชษฐ์พงษ์ ผบช.ภ.4 นรต.รุ่น 42 โยกเป็น ผบช.ภ.2 แทน พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์
พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ จตร.(สบ.8) นรต.รุ่น 42 เป็น ผบช.ภ.3 แทน พล.ต.ท.วัฒนา พล.ต.ท.สันติ ชัยนิรามัย ผบช.ปส. นรต.รุ่น 48 เป็น ผบช.ภ.4 แทน พล.ต.ท.ฉัตรชัย พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 นรต.รุ่น 42 อยู่ที่เดิม พล.ต.ท.กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ผบช.ภ.6 นรต.รุ่น 42 ลูกชาย พล.ต.อ.พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ อดีตผบ.ตร. รั้งเก้าอี้ไว้ได้อยู่ที่เดิม พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผบช.สกบ.นรต.รุ่น 40 โยกมาเป็น ผบช.ภ.7 พล.ต.ท.สิทธิชัย โล่กันภัย ผบช.สยศ.ตร. นรต.รุ่น 41 ร่วมรุ่น ผบ.ตร. นั่งเก้าอี้ทำเลทอง โยกมาเป็น ผบช.ภ.8 แทน พล.ต.ท.สุรพงษ์
พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9 นรต.รุ่น 42 อยู่ที่เดิม พล.ต.ต.ศักดิ์รพี เพรียวพานิช รองผบช.นรต. นรต.รุ่น 43 เป็น ผบช.รร.นรต. พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน รองผบช.สงป. นรต.รุ่น 45 เป็น ผบช.สงป. พล.ต.ต.ไพบูลย์ น้อยหุ่น รองผบช.ก. นรต.รุ่น 42 เป็น ผบช.สทส. พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง รอง ผบช.ก. นรต.รุ่น 52 เป็น ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. พล.ต.ต.อุกฤษฏ์ ศรีเสือขาม รองผบช.กมค. เป็น ผบช.กมค. พล.ต.ต.ชัยต์พจน สุวรรณรักษ์ รอง ผบช.ภ.2 นรต.รุ่น 43 เป็น ผบช.สกพ. พล.ต.ต.ฐายุฏฐ์ จันทร์ถาวร รอง ผบช.สง.กตร.เป็น ผบช.ก.ตร. พล.ต.ท.ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ พตร. อยู่ที่เดิม พล.ต.ท.อาทิชา เปาอินทร์ ผบช.สพฐ.ตร. นรต.รุ่น 44 อยู่ที่เดิม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมก.ตร. พรุ่งนี้ เป็นที่จับตา หลังจากที่ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผบช.ก. ได้ทำหนังสือถึงนายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ประธานก.ตร.) และก.ตร. เพื่อขอความเป็นธรรมในการพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นและโยกย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนใหม่ โดยนายภูมิธรรม ระบุว่า ต้องให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาว่าประวัติเป็นอย่างไร ไม่ได้ลงลึกในรายละเอียด เพียงแต่รับฟังข้อร้องเรียน ที่ทำเป็นหนังสือมาชัดเจน ก็เอามาพิจารณา คงจะให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาว่าเป็นมาอย่างไร หรือมีความเข้าใจผิดกัน
ทั้งนี้ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ จะเดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนกับ นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมกับการแต่งตั้งโยกย้ายประจำปี 2568 เวลา 13.00 น. วันที่ 28 สิงหาคม