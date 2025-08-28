ททท. เร่งเสริมความเชื่อมั่นการเดินทางท่องเที่ยวไทย เปิดตัวตราสัญลักษณ์ Trusted Thailand เตรียมนำร่องประเมินโรงแรมที่พัก เริ่ม ก.ย.นี้
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมฟื้นฟูความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยว พร้อมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ “Trusted Thailand” ชี้ความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญของการเดินทาง เตรียมยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผ่าน 4 เกณฑ์ประเมินหลัก ประกอบด้วย มาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วไป การชำระเงิน การสื่อสารภาษาต่างประเทศ การเดินทางเข้าถึงและเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ โดยจะเริ่มนำร่องโครงการกับผู้ประกอบการกลุ่มโรงแรมที่พัก ตราสัญลักษณ์นี้จะเป็นเครื่องหมายแห่งความเชื่อมั่น ช่วยให้นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการได้อย่างมั่นใจ พร้อมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยอย่างอุ่นใจและประทับใจในทุกมิติ โดยจะเริ่มให้ผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมขอรับตราสัญลักษณ์ฯ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2568 นี้
นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า รัฐบาลไทยตระหนักดีว่า “ความปลอดภัย” คือหัวใจสำคัญของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และถือเป็นนโยบายลำดับแรกที่รัฐบาลมุ่งมั่นผลักดันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่ยังคงมีฐานตลาดขนาดใหญ่ ทั้งนี้ เพื่อเสริมความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทย รัฐบาลจึงได้ดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับมาตรฐานสถานที่ท่องเที่ยว การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว การสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในทุกมิติ ซึ่งจะมาช่วยสนับสนุนการเติบโตของการท่องเที่ยว และสะท้อนถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้น ๆ ในใจของนักท่องเที่ยว
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า การขับเคลื่อนสู่การท่องเที่ยวคุณภาพนั้น เป็นหัวใจสำคัญที่ ททท. ยึดถือมาโดยตลอด โดยปัจจุบัน “ความปลอดภัย” กลายเป็นปัจจัยลำดับต้นในการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มนักเดินทางรุ่นใหม่ที่นิยมท่องเที่ยวอย่างอิสระ (FIT) ประกอบกับสัดส่วนของกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้หญิงและกลุ่มครอบครัวที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งความคาดหวังจากกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพในตลาดหลัก อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรปที่ต่างให้ความสำคัญต่อมาตรการด้านความปลอดภัยที่รัดกุม มีระบบ และเชื่อถือได้ ดังนั้น การยกระดับห่วงโซ่อุปทานด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย จึงเป็นภารกิจเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ เพื่อสร้างการยอมรับในระดับนานาชาติ ฟื้นฟูภาพลักษณ์ และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว ตลอดจนยืนยันความมั่นใจของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และเป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยว
เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มี “คุณภาพ และความเชื่อมั่นในบริการ” ที่เป็นรูปธรรม และสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ททท.จึงผลักดันตราสัญลักษณ์ “Trusted Thailand” ให้เป็นตราสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่น โดยจะนำร่องในสถานประกอบการโรงแรม ที่พัก ช่วงเดือนกันยายน 2568 ก่อนขยายสู่สถานประกอบการอื่นๆ อาทิ ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว และห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า
สำหรับการจัดกิจกรรมฟื้นฟูความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวและเปิดตัวตราสัญลักษณ์ “Trusted Thailand” ประกอบด้วย เวทีเสวนามาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โดยมี ททท. พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานพันธมิตร อาทิ กรมการปกครอง กรมการท่องเที่ยว กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กรมการขนส่งทางบก และแกร็บ ประเทศไทย ร่วมนำเสนอแนวทางการดูแลและเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัย ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารจัดการ การกำกับดูแล และการบริการนักท่องเที่ยว พร้อมกันนี้ยังมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ด้านความปลอดภัยในการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของระบบขนส่งนักท่องเที่ยว เพื่อยกระดับมาตรฐานบริการ และส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยที่มั่นใจและน่าประทับใจแก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
โครงการ Trusted Thailand จะเปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการในเดือนกันยายนนี้ บนเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/trustedthailand และจะเผยแพร่รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าถึงได้อย่างสะดวก โดยตราสัญลักษณ์ “Trusted Thailand” จะมอบให้กับสถานประกอบการที่ให้ความสำคัญกับ 4 มิติหลัก ได้แก่ 1) มาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วไปสำหรับนักท่องเที่ยว เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน การวางแผนการจัดการพื้นที่อย่างปลอดภัย 2) มาตรการในการควบคุมความปลอดภัยในการชำระเงิน การเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการเงินที่ปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับในตลาดหลัก เช่น Alipay, WeChat Pay 3) การสื่อสารภาษาต่างประเทศ ความพร้อมของผู้ประกอบการต่อการดูแลนักท่องเที่ยวด้วยความเอาใจใส่และเป็นมืออาชีพ และ 4) ความปลอดภัยในการเดินทางเข้าถึง เส้นทางที่ปลอดภัยมีจุดที่ตั้งที่ชัดเจนสำหรับนักท่องเที่ยว การติดตั้งป้ายหรือจุดให้ข้อมูล การเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอย่างปลอดภัย รวมถึงข้อมูลของสถานประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ในรูปแบบ QR Code ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ 1672 Travel Buddy