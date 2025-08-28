ครูหดหู่ ตร.รวบลูกศิษย์ถึงร.ร. หลังมีคนแจ้งจับ ‘ต่างด้าว’ ชี้เรียนดีอนาคตไกล วอนหยุดล่าแม่มด

ครูใจสลาย ตร.รวบลูกศิษย์ถึงร.ร. หลังมีคนแจ้งจับ ‘ต่างด้าว’ ชี้เรียนดีอนาคตไกล วอนหยุดล่าแม่มด
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คุณครูโรงเรียนแห่งหนึ่ง โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่าลูกศิษย์ถูกตำรวจจับ เนื่องในข้อกล่าวหา เป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามา และอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยระบุรายละเอียดว่า
เมื่อเช้าหลังจากที่เคารพธงชาติเสร็จ มีรถตำรวจมารับตัวนักเรียนผมไป ใช่ครับ นักเรียนผมถูกแจ้งความในข้อกล่าวหา เป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต นักเรียนของผมแม่มีสัญชาติกัมพูชา ที่มีสามีเป็นคนไทย ในอำเภอบัวเชด ได้นำลูกศิษย์ผมเข้ามาตั้งแต่วัยทารก และไม่เคยกลับเข้าไปที่กัมพูชาอีกเลย นักเรียนเติบโตและใช้ชีวิตที่นี่ตั้งแต่จำความได้จนถึงปัจจุบัน อายุ 13 ปี โตที่ไทย เรียนที่ไทย พูดภาษาไทย ใช้ชีวิตทุกอย่างเหมือนคนไทยทุกคนที่เกิดและโตที่นี่
แม้แต่ภาษากัมพูชาก็อ่านไม่ได้ เขียนไม่ออก และสื่อสารไม่ได้ นักเรียนผมเป็นเด็กดี เรียนดี ถามว่าดีแค่ไหน ก็จบประถมศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ย 4.00 ครับ เป็นคนมีความสามารถทางด้านดนตรี กีฬา รวมถึงวิชาการ วันนี้ผมและเพื่อนครูใจสลายที่โรงพัก ไม่มีใครได้ตั้งตัวว่า มันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ใช่อยู่ครับว่า เขามาแบบผิดกฎหมาย แต่อยากขอความเห็นใจในฐานะเพื่อนมนุษย์ ตราบใดที่เขาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ก็อย่ารังแกเค้าเลย เด็กไม่รู้เรื่องเลย นักเรียนและแม่ร้องไห้ตลอดตอนที่อยู่ในโรงพัก
แม่ไม่มีความรู้ กลัวไปหมดทุกอย่างจนตัวสั่น พูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่ากลับไปก็ไม่รู้จะไปที่ไหน เพราะไม่มีบ้านอยู่ที่นั่น และก็ไกลมากด้วย จังหวัดกำปงจามไกลพอๆกับไปกรุงเทพ ในฐานะครูมันจุกอกเหลือเกินที่ต้องเห็นลูกศิษย์ เปลี่ยนชุดจากชุดลูกเสือเป็นชุดไปรเวทเพื่อเตรียมนำไปฝากขังไว้ที่ด่านกาบเชิง เพื่อส่งตัวกลับประเทศ ต้องอยู่ในห้องขังจนกว่าจะมีผู้ต้องหาครบ 10 คน แล้วค่อยส่งไปที่ด่านสระแก้ว
ลองจินตนาการดูว่า เขาสองคนจะเจออะไรบ้างหลังจากนี้ ในขณะที่พวกคุณคนแจ้งความกินอิ่ม นอนหลับ ดูเด็ก 13 ขวบ ที่พวกคุณทำกับเขาสิ คุณกำลังพรากเขาไปจากครอบครัวที่นี่ พรากจากเพื่อนพรากจากครู หยุดล่าแม่มดกับคนที่เค้าบริสุทธิ์ ทั้งในชีวิตจริงและโลกโซเชียล ปล.คุณตำรวจทำหน้าที่ของเขาถูกแล้ว เพราะมีคนมาแจ้งความ ทุกคนเห็นอกเห็นใจแต่ต้องทำตามหน้าที่
อย่างไรก็ตาม คุณครูได้โพสต์อัพเดตเพิ่มเติม ระบุว่า เบื้องต้นตรวจสอบแล้วชื่อพ่อไม่ใช่คนไทย สิ่งที่ครูทำได้ตอนนี้คือ ติดตามนักเรียน และหาวิธีการช่วยเหลือสนับสนุนแบบใกล้ชิด ทุกอย่างดำเนินตามขั้นตอนกระบวนการตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รายการเรื่องเล่าเช้านี้ สรยุทธ สุทัศนะจินดา เปิดเผยว่า ทางผู้กำกับโรงพักบัวเชด จ.สุรินทร์ กล่าวว่า มีคนมาแจ้งความว่า มีต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง มาอยู่ในพื้นที่เลยส่งสายตรวจได้ลงพื้นที่ไป ตรวจสอบพบว่า หญิงกัมพูชารายนี้อยู่ไทยมานาน 10 กว่าปี มีลูกติดกับสามีชาวกัมพูชา (นักเรียนคนดังกล่าว) 1 คน แล้วมาอยู่บ้านสามีใหม่ที่เป็นคนไทย ตำรวจได้นำกำลังไปที่โรงเรียนในเวลา 08.00 น. ก็เชิญทั้งแม่และลูกมาสอบสวน
ทางแม่ สารภาพว่า หนีเข้าไทยจริง ตามช่องทางธรรมชาติ แล้วเอาลูกชายที่กำลังเป็นวัยทารกมาด้วย เพราะไม่มีงานทำที่กัมพูชา จึงเขียนคำร้องให้ลูกได้เรียนหนังสือ จนมาถึงการจับกุม และแจ้งข้อหาดังกล่าว
