ตร.เร่งสอบ 176 นักพนัน บ่อนป๋านวย ผกก.ดอนเมือง น้อมรับ ไม่แก้ตัว ยัน 5 เดือนทำเต็มที่แล้ว
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เข้าจับกุมนักพนันที่บ่อนป๋านวย ดอนเมือง ย่านสรงประภา ได้จำนวน 176 คน เมื่อช่วงค่ำวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา และได้นำตัวมาสอบสวนพร้อมทำประวัติและควบคุมตัวไว้บนชั้น 6 ของ สน.ดอนเมือง ก่อนนำตัวส่งศาลแขวงดอนเมือง ในช่วงบ่ายต่อไป
โดยเมื่อช่วงเช้า พ.ต.อ.ภูวดล อุ่นโพธิ์ ผกก.สน.ดอนเมือง ได้เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้ง พบว่าทางเจ้าของสถานที่ได้ดำเนินการนำแผ่นเหล็กมาเชื่อมปิดช่องทางที่เจ้าหน้าที่เจาะเข้าไปเรียบร้อยแล้ว
พ.ต.อ.ภูวดล กล่าวอีกว่า ตลอดเวลา 5 เดือน ที่ตนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายทุกรูปแบบ ทั้งการตั้งด่าน ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจไปกวดขันเปิดสัณญานไฟวับวาบ หน้าทางเข้า และขอหมายค้นมาอย่างต่อเนื่องถึง 3 ครั้ง ในครั้งแรกผ่าน และเข้าตรวจค้นได้แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย ส่วนใน 2 ครั้งหลังไม่ผ่าน ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา ก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่กรมการปกครองบุกเข้าจับกุมเพียง 1 วัน โดยมีรายงานพยานหลักฐานอย่างชัดเจนในทุกๆ การปฏิบัติการ แต่เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว ตนก็พร้อมน้อมรับในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา ไม่ว่าผลออกมาเป็นอย่างไรก็ตาม
พ.ต.อ.ภูวดล กล่าวอีกว่า ในระยะเวลา 5 เดือน ที่ตนมามาปฏิบัติหน้าที่ ตนทำเต็มที่แล้ว รวมครั้งนี้ด้วยก็ได้มีการร่วมกับกรมการปกครองในการปฏิบัติการ โดยหวังว่าจะเป็นการปิดตำนานบ่อนพนันย่านดอนเมืองได้อย่างแน่นอน เนื่องจากนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาการแทนนายกรัฐมนตรี ได้รับรู้และเห็นปัญหาว่าที่ผ่านมามีอุปสรรคอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างอาคาร และการจับกุมในครั้งนี้สามารถตรวจยึดทรัพย์สินได้เป็นจำนวนมาก ที่อาจเข้าข่ายมูลฐานความผิดการฟอกเงิน และเตรียมเสนอ ปปง.ให้มีการอายัดทรัพย์ และปิดสถานที่ดังกล่าวได้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ครู เผย นร.เตรียมกลับกัมพูชา ทำเรื่องเข้าไทยใหม่ นักสิทธิชี้ ถ้าไม่สมัครใจกลับ เป็นการบังคับที่ผิด
- ด่วน! ผบก.น.2 เซ็นเด้ง 5 เสือ สน.ดอนเมือง แล้ว เซ่นปกครองลุยจับบ่อนป๋านวย
- เศรษฐา มอบบังเกอร์ ชายแดนไทย-กัมพูชา เร่งผลิตจากโรงงานแสนสิริ
- อังคณา ชี้น่าอับอาย จับนร.กัมพูชา – เพจดังเปิดข้อกฎหมาย หลักสากลคุ้มครองสิทธิเด็ก