กทม. ถอดบทเรียนเขตมลพิษต่ำ ขยายพื้นที่ทั่วกรุงฯ บูรณาการเชื่อมระบบรถ6ล้อขึ้นไป

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม เวลา 11.00 น. นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขยายพื้นที่บังคับใช้เขตมลพิษต่ำ (Low Emission Zone : LEZ) ให้ครอบคลุม 50 เขตทั่วกรุงเทพมหานคร โดยมี นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม ผู้แทนสำนักการโยธา ผู้แทนสำนักการจราจรและขนส่ง ผู้แทนสำนักดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง
ในที่ประชุม ได้พิจาราณาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการเชื่อมข้อมูลรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป ที่วิ่งเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร เช่น กล้อง CCTV ในความรับผิดชอบของสำนักการจราจรขนส่ง ข้อมูลระบบการแจ้งเตือนรถบรรทุกน้ำหนักเกินบนสะพานของสำนักการโยธา และการใช้พื้นที่ในระบบเพื่อเก็บข้อมูลของสำนักดิจิทัล สำหรับเป็นข้อมูลให้สำนักสิ่งแวดล้อมจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลทะเบียนรถที่ฝ่าฝืนแยกรายเขตลงในระบบเขตมลพิษต่ำ (Low Emission Zone : LEZ) และส่งให้สำนักงานเขตในพื้นที่พิจารณาดำเนินคดีต่อไป
รวมถึงพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนเตรียมขยายพื้นที่บังคับใช้เขตมลพิษต่ำ (Low Emission Zone : LEZ) ให้ครอบคลุม 50 เขตทั่วกรุงเทพมหานคร อาทิ ระยะเวลาการดึงภาพจาก CCTV การจัดทำแบบฟอร์มเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่เทศกิจในการปฏิบัติงานและส่งต่อข้อมูลในการเปรียบเทียบปรับ การดำเนินมาตรการทางกฎหมายเพื่อเปรียบเทียบปรับ การกำชับรถราชการในการตรวจภาพ และการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบ การลงทะเบียนในบัญชีสีเขียว (Green List) ของรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป เป็นต้น เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินมาตรการเขตมลพิษต่ำ (Low Emission Zone : LEZ) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในการนี้มี นายทศพล สุภารี รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม ผู้แทนฝ่ายเทศกิจจาก 4 สำนักงานเขต ได้แก่ เขตจตุจักร เขตดุสิต เขตพระนคร และเขตบางรัก ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง