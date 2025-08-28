ด่วน! ผบ.ตร. สั่งเด้ง ผู้กำกับ สภ.ตากใบ ช่วยราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ด่วน! ผบ.ตร. สั่งเด้ง ผู้กำกับตากใบ ช่วยราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ลงนามคำสั่งให้ พ.ต.อ.อัสรี ต่วนเพ็ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตากใบ จ.นราธิวาส มาช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยขาดจากตำแหน่งเดิม
และให้ พ.ต.อ.เอกชัย พราหมณกุล รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทน ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรตากใบ จ.นราธิวาส อีกตำแหน่ง
ทั้งนี้ เมื่อ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธร จ.นราธิวาส ได้จับยาไอซ์ 900 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 270 ล้านบาท
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ว่าโคราชโอด ที่อื่นน้ำท่วม แต่ลำตะคองเหลือแค่ 22% ลุ้นฝนตกชุกเพิ่มน้ำดิบ
- กรมธรณี ชี้ ปางอุ๋ง พื้นที่เสี่ยงดินถล่ม ระดับสีแดง เร่งตั้งเครื่องวัดการเคลื่อนตัวมวลดิน
- ภาสกร ผู้ว่าฯระยองป้ายแดง เริ่มงานวันแรก เผยทำการบ้านมาแล้ว ตั้งใจเกิน 100 พัฒนาจังหวัดก้าวหน้า
- ‘พงศ์กวิน’ ดัน Learn to Earn สร้างรายได้–สกิล–ประสบการณ์ ต่อยอดอนาคตแรงงานไทย