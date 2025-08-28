อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

ด่วน! ผบ.ตร. สั่งเด้ง ผู้กำกับ สภ.ตากใบ ช่วยราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ลงนามคำสั่งให้ พ.ต.อ.อัสรี ต่วนเพ็ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตากใบ จ.นราธิวาส มาช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยขาดจากตำแหน่งเดิม

และให้ พ.ต.อ.เอกชัย พราหมณกุล รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทน ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรตากใบ จ.นราธิวาส อีกตำแหน่ง

ทั้งนี้ เมื่อ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธร จ.นราธิวาส ได้จับยาไอซ์ 900 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 270 ล้านบาท

