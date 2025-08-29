ผบ.ตร. สั่งด่วน ดำเนินคดีเด็ดขาด บ่อนดอนเมือง จี้’จเร’ สอบเอาผิด ผู้กำกับการ-ผู้บัญชาการ

ผบ.ตร. สั่งการด่วน! นครบาลสืบสวนดำเนินคดีเด็ดขาด บ่อนดอนเมือง กางคำสั่งเก่าจี้ จเร สอบเอาผิด ‘ผกก. – ผบช.’ กำชับทั่วประเทศสแกนพื้นที่ปราบเข้ม คาดโทษตำรวจรับประโยชน์ ปล่อยปละละเลย ฟันวินัย อาญาเฉียบขาด
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ( ผบ.ตร.) มีบันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ส่วนราชการ ตร. ที่ 0001 (ผบ)/ 199 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2568 เรื่อง ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและกำชับการปฏิบัติในการป้องกันปราบปรามการพนัน ถึง รอง ผบ.ตร.(ปป) และ จตช. ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในสายงาน ปป และ รอง จตช. และเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ถึง ผบช.น., ภ.1 – 9, ก., ทท., สตม. และ จต.(หน.จต.) หัวหน้าส่วนอำนวยการและสนับสนุน ศปก.ตร. และ โฆษก ตร. – ผบก.สท.
ให้ดำเนินการกรณี ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจค้นจับกุมการพนันย่านดอนเมือง ซึ่งเคยถูกจับกุมมาแล้วหลายครั้งแต่ยังคงลักลอบเปิดอยู่ โดยจับกุมผู้เล่นการพนันได้จำนวนมากและพบเงินหมุนเวียนหลายล้านบาท พร้อมด้วยของกลางหลายรายการ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568
ผบ.ตร. สั่งการว่า เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และการนำมาตรการกวดขันอบายมุข ความผิดเกี่ยวกับการพนันมาใช้โดยเคร่งครัดเห็นผลการปฏิบัติชัดเจนและเป็นรูปธรรรม จึงให้จเรตำรวจ ( หัวหน้าจเรตำรวจ ) ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี โดยละเอียดและดำเนินการตามแนวทางในคำสั่ง ตร. ที่ 234/2558
เรื่อง การพิจารณาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บกพร่องในการป้องกันและปราบปรามอบายมุข ลง 28 มิถุนายน 2568 เรื่อง กำชับการปฏิบัติในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการพนัน โดยกำหนดมาตรการพิจารณาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บกพร่องในการป้องกันและปราบปรามอบายมุข โดยให้ดำเนินการทางปกครองกับผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับชั้น กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยอื่น หรือเจ้าหน้าที่ส่วนราชการอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ตรวจค้นจับกุมความผิดเกี่ยวกับการพนัน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
1.กรณีมีการจับกุมผู้กระทำความผิด จำนวน 20 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50 คน ให้พิจารณาทางปกครองกับ ผกก. หรือหัวหน้า สน./สภ. 2.กรณีมีการจับกุมผู้กระทำความผิด จำนวน 50 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 100 ให้พิจารณาทางปกครองกับ ผกก. หรือหัวหน้า สน./สภ. และ ผบก.น./ภ.จว. และ 3 กรณีมีการจับกุมผู้กระทำความผิดตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ให้พิจารณาทางปกครองกับ ผกก. หรือหัวหน้า สน./สภ., ผบก.น./ภ.จว. และ ผบช.น./ภ.1-9
ทั้งนี้ ให้จเรตำรวจควบคุมและติดตามการปฏิบัติกรณีปรากฏข้อร้องเรียนทางสางสายด่วน 1599 ระบบ JCOMS หรือช่องทางร้องเรียน/แจ้งเบาะแสอื่น ๆ เกี่ยวกับสถานบริการแล้วรายงาน ให้ ตร. ทราบ
ผบ.ตร.สั่งการ ให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลสืบสวน ขยายผลกรณีดังกล่าวจับกุมบ่อนการพนันทุกมิติ ทั้งเจ้าของสถานที่ ผู้จัดให้เล่นการพนัน เจ้ามือ เจ้าหน้าที่หรือผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง เส้นทางการเงิน และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทุกฉบับอย่างเด็ดขาด
รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาคารเพื่อไม่ให้สามารถใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นแหล่งมั่วสุมลักลอบเล่นการพนันได้อีกต่อไป และพิจารณาดำเนินการตามมาตรการทางปกครองกับผู้เกี่ยวข้องภายในอำนาจหน้าที่ตามแนวทางในหนังสือ ตร. ด่วนที่สุด ลง 28 มิถุนายน 2568 เรื่อง กำชับการปฏิบัติในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการพนันฯ
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กำชับ บช.น. , ภ.1 – 9 และ ผบก.น./ภ.จว. กำหนดมาตรการตรวจค้น ตรวจสอบอาคาร สถานที่สุ่มเสียงในการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนัน โดยเฉพาะสถานที่ ๆ มีการกระทำผิดหรือถูกจับกุมซ้ำซาก กำหนดวันดวงรอบและเป้าหมายในการปิดล้อมตรวจค้นฯ โดยให้หน่วยพิจารณาใช้กำลังพลจาก บช. หรือ บก. ในการปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ ให้ ผบช.น. ภ.1 – 9 และ ผบก.น./ภ.จว. ลงพื้นที่กวดขัน ตรวจสอบการปฏิบัติและจัดชุดปฏิบัติการสืบสวน หาข่าวและแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชนในพื้นที่พิจารณามาตรการป้องกันปราบปราม ตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด
ผบ.ตร.สั่งการให้กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สืบสวน หาข่าวและดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจหรือตามที่ ตร. มอบหมายหรือสั่งการ ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง
มอบหมายให้จเรตำรวจแห่งชาติ และรองจเรตำรวจแห่งชาติควบคุม กำกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงของจเรตำรวจ และมอบหมายให้ รอง ผบ.ตร.(ปป) และผู้ช่วย ผบ.ตร. ในสายงาน ปป อำนวยการ ควบคุมสั่งการ การปฏิบัติตามหนังสือ รวมถึงพิจารณาตรวจสอบ สุ่มตรวจ บังคับใช้กฎหมาย โดยเคร่งครัด ตลอดจน เสนอ ตร. เพื่อพิจารณาข้อบกพร่องของหน่วย โดยให้หัวหน้าจเรตำรวจ และนครบาล รายงานให้ ตร. ทราบ ภายในวันที่ 1 กันยายน 2568 และให้ทุกหน่วยรายงานผลการปฏิบัติให้ ตร. ทราบภายในวันที่ 5 กันยายน 2568 และรายงานต่อเนื่องทุก ๆ 15 วัน จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
“ห้ามมิให้ข้าราชการตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องพัวพัน รู้เห็นเป็นใจทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเรียก รับ ยอมรับหรือมีผลประโยชน์จากการลักลอบเล่นการพนันโดยผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด และให้ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและ ตร. ที่จะต้องดำเนินการป้องกันปราบปราบอย่างจริงจัง
หากพบว่า หน่วยใดเพิกเฉย ปล่อยปละละเลย ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใส่ใจในการสืบสวนปราบปรามจับกุม ถือว่าเป็นความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานนั้น โดยให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับชั้นพิจารณาทางปกครอง ทางวินัย และทางอาญาทุกราย รวมถึงพิจารณาข้อบกพร่องผู้บังคับบัญชาตามามลำดับชั้นด้วย” ผบ.ตร.สั่งการ