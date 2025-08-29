ม.เกษตรศาสตร์ จับมือเม็กเท็ค เปิดตัว MEKTEC Classroom ปฏิวัติการเรียนรู้วิศวกรรมสู่ยุคอุตสาหกรรมอนาคต
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดตัว “MEKTEC Classroom” และลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ณ อาคาร 6 ชั้น 19 โดยมี ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนอธิการบดี และ ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นประธาน พร้อมด้วยนายโกวิทย์ จันทร์วัฒนากุล ผู้จัดการทั่วไป และ นายอภิรัฐ พลเยี่ยม รองผู้จัดการทั่วไป รวมถึงผู้บริหารระดับสูงจากเม็กเท็คเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
MEKTEC Classroom คือห้องเรียนต้นแบบที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งนำเทคโนโลยีจากสายการผลิตจริงเข้าสู่การเรียนการสอนแบบบูรณาการ ผ่านจอข้อมูลกระบวนการและอุปกรณ์จริง ช่วยให้นิสิตฝึกวิเคราะห์ แก้ปัญหา ออกแบบนวัตกรรม และเชื่อมต่อสู่โครงงาน ฝึกงาน และการทำงานร่วมกับวิศวกรของบริษัทได้ตั้งแต่ในมหาวิทยาลัย
ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงโลกการศึกษาและโลกการทำงานจริง เพื่อผลิตบุคลากรที่ตอบโจทย์สังคมและอุตสาหกรรมในอนาคต
ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ กล่าวว่า MEKTEC Classroom คือก้าวสำคัญของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ทันสมัยและใกล้ชิดกับเทคโนโลยีจริงที่สุด เพื่อให้บัณฑิตพร้อมทำงานทันทีเมื่อก้าวสู่ภาคอุตสาหกรรม
นายโกวิทย์ จันทร์วัฒนากุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำให้เราเชื่อมต่อ ‘เทคโนโลยีจริง’ เข้ากับ ‘การเรียนรู้จริง’ ได้อย่างเป็นรูปธรรม เราตั้งใจนำองค์ความรู้จากโรงงานของเรา มาร่วมพัฒนา AR/VR/MR สำหรับฝึกทักษะหน้างาน สร้างแพลตฟอร์ม Predictive Maintenance ที่ใช้ข้อมูลจริง และขับเคลื่อนโครงการ ประสิทธิภาพพลังงานเพื่อมุ่งสู่ Carbon Neutrality ให้เกิดผลลัพธ์ที่วัดได้ ทั้งกับนิสิต คนทำงาน และอุตสาหกรรมโดยรวม
“เราเชื่อว่า MEKTEC Classroom จะเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญระหว่างคน เทคโนโลยี และการใช้งานจริง ช่วยย่นระยะ ‘จากห้องเรียนสู่ไลน์ผลิต’ และยกระดับมาตรฐานวิศวกรรมของไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากล”
3 แกนความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– Immersive Technology (AR/VR/MR): ร่วมพัฒนาสื่อและอบรมหลักสูตรจำลองสถานการณ์ สภาพเครื่องจักรหน้างาน ครอบคลุมความปลอดภัย การซ่อมบำรุง และการตั้งค่าเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายทอดทักษะจากผู้เชี่ยวชาญสู่ผู้ปฏิบัติงาน
– Smart Maintenance Platform: สร้างต้นแบบระบบเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องจักร สำหรับวางแผนการซ่อมบำรุง คาดการณ์ปัญหาที่จะเกิดขึ้น ด้วยการประยุกต์ AI/ML ติดตามสภาพเครื่องจักร และแจ้งเตือนผ่านแดชบอร์ดที่สามารถเรียกดูได้จากทุกอุปกรณ์ ทั้งผู้ปฏิบัติงานและฝ่ายบริหาร
– Energy Efficiency & Carbon Neutrality: ทำ Energy Audit กำหนด Baseline/Target ทดลองใช้ Digital Twin/Smart Controls เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน และจัดทำ Roadmap มุ่งสู่ Carbon Neutrality ภายใต้กรอบ ESG/SDGs
ประโยชน์ต่อผู้เรียนและอุตสาหกรรม
– ผู้เรียนได้ประสบการณ์จากของจริง ฝึกวิเคราะห์ปัญหาและลงมือปฏิบัติบนข้อมูลและอุปกรณ์อุตสาหกรรม
– สร้าง ท่อส่งบุคลากรคุณภาพ ผ่านโครงงานร่วม ฝึกงาน และการจ้างงานกับบริษัทชั้นนำ
– ภาคอุตสาหกรรมมี แพลตฟอร์มทดลองนวัตกรรม ทั้งด้านซ่อมบำรุงเชิงคาดการณ์และการจัดการพลังงานคาร์บอนต่ำ