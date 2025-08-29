ผบช.น.ปิดฝึกทบทวนชุมนุมสาธารณะ เดินหน้าเพิ่มมาตรฐานสร้างบรรยากาศกรุงเทพปลอดภัย

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล(ผบช.น.) เป็นประธานพิธีปิดฝึกทบทวนข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยมี พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. รับผิดชอบงานความมั่นคง พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.อคฝ., รอง ผบก.อคฝ., รอง ผบก.น.1-9 (รับผิดชอบความมั่นคง) พร้อมคณะครูฝึกและผู้เข้าอบรมทุกนาย เข้าร่วมพิธี
พล.ต.ต.ธีรเดช กล่าวว่าสำหรับโครงการอบรมดังกล่าว ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. อนุมัติโครงการฝึกทบทวนข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดย บช.น.จัดทบทวนการฝึกตามโครงการดังกล่าว โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบงานความมั่นคง คณะครูฝึก และข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน(บก.อคฝ.) จำนวนกว่า 450 นาย เข้าร่วมการฝึกอย่างเข้มข้นเป็นเวลากว่า 2 วัน มีการสรุปการฝึก รวมถึงสาธิตการเผชิญเหตุในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเกิดความคุ้นชินการปฏิบัติหน้าที่ตามกฏหมายชุมนุมสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับพิธีเปิดอบรม พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิด และมอบนโยบายและแนะนำการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายการชุมนุมสาธารณะและเพื่อข้าราชการตำรวจจะได้ปฎิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเน้นย้ำให้ทบทวน โดยมีสถานการณ์ตัวอย่างในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติมีความพร้อมสูงสุดอยู่เสมอ สำหรับการตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ พล.ต.ท.สยาม และ พล.ต.ต.ธีรเดช ตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการฝึกอบรม และขอบคุณในความตั้งใจและทุ่มเทในการฝึกอย่างเข้มข้นในครั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร