บิ๊กเต่า คาด เส้นเงิน อลงกต อาจแตะหมื่นล้าน ลั่น ดารา อินฟลูเอนเซอร์ มีเอี่ยวไม่เว้น

รอง ผบช.ก. คาดเส้นทางเงิน ‘อดีตพระอลงกต’ อาจแตะหมื่นล้าน โยงเครือข่ายวงกว้าง ดารา-นักการเมืองไม่รอด
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รอง ผบช.ก.) เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีเครือข่าย “หมอบี” และ “อดีตพระอลงกต” ว่า จะมีคนเข้ามาให้ข้อมูลกับตำรวจเรื่อยๆ เช่นวันนี้ ก็จะมีคณะกรรมการมูลนิธิพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ จังหวัดลพบุรี เข้ามา ซึ่งก็น่าจะเป็นกลุ่มบุคคลที่พบเห็นการกระทำความผิดหลายเรื่อง รวมถึงคนที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงิน ก็จะมาให้ข้อมูลด้วย
ซึ่งตอนนี้ตำรวจก็มีข้อมูลจำนวนมาก เพียงแต่อาจต้องขอหลักฐานเส้นทางการเงินมาประกอบ ซึ่งพฤติการณ์เครือข่ายนี้ มีลักษณะเป็นบริษัท “อลงกตการละคร” มีเจ้าหน้าที่แต่งละตำแหน่งคอยเก็บเงิน และบริหารการเงิน ซึ่งหากตำรวจมีความชัดเจนในทุกเรื่อง ก็จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ ดังนั้นขอให้ตำรวจทำงานให้เกิดความชัดเจนอีกสักระยะหนึ่ง
ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าเส้นทางการเงินของวัด หรือ “อดีตพระอลงกต” และเครือข่าย เชื่อมโยงกับดาราหรือกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์นั้น ก็ยืนยันว่าตำรวจจะดำเนินคดีไม่มีละเว้น ไม่ว่าจะเป็นดารา อินฟลูเอนเซอร์ หรือ นักการเมือง หากใครเข้ามาเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินหรือผลประโยชน์ ก็จะต้องดำเนินคดีทั้งหมด ถ้าตนเองยังดำรงตำแหน่งอยู่ เพราะคดีนี้ “อดีตพระอลงกต” ได้ตระเวนเรี่ยไรเงินไปทั่วประเทศ ไม่เหมือนกับวัดทั่วไป ที่จะมีคนเข้ามาบริจาคแค่ในพื้นที่ เพราะฉะนั้นคดีนี้จึงมีความเสียหายอยู่ทั่วประเทศ และอาจไม่ใช่แค่หลักพันล้านบาท แต่จะเขยิบขึ้นไปเรื่อยๆ และอาจแตะถึงหลักหมื่นล้านบาท หรือมากกว่านั้น ซึ่งตำรวจจะขยายผลให้ชัดเจน เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับวัดบางวัดที่มีพฤติกรรมคล้ายๆ กันนี้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ‘เทวัญ’ มอบคุรุสภากำหนดตรวจสารเสพติดก่อนขอใบอนุญาตครู หวังลดปัญหายาเสพติดในวงการศึกษา
- ภูมิธรรม โต้ข่าวเด้ง ผบ.ตร. ไร้สาระ ลั่นมีอำนาจปิดประชุม ก.ตร. เผยกรรมการตะโกนไล่หลัง
- ป.ป.ช. ชี้มูลผิด ‘นายกเทศมนตรี’ ขู่บังคับกก.เซ็นตรวจรับ โครงการ CCTV ทั้งที่งานยังไม่เสร็จ
- วส.พุทธปัญญาฯ เปิดตัววิจัยเชิงนวัตกรรม เงากรรม สะท้อนปัญหาสังคมชาวพุทธร่วมสมัย