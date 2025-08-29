เขตพระนคร แจ้งปิด ‘สนามหลวง’ ถึง 15 พ.ย. ปรับปรุงใหญ่ เตรียมรับกิจกรรมใหญ่ปลายปี

เขตพระนคร แจ้งปิดปรับปรุงสนามหลวงครั้งใหญ่ 25 ส.ค.–15 พ.ย. เตรียมพร้อมรับหลายกิจกรรมใหญ่ช่วงปลายปีนี้
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่สำนักงานเขตพระนคร นายโกศล สิงหนาท ผู้อำนวยการเขตพระนคร เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพระนคร ติดประกาศแจ้งปิดปรับปรุงพื้นที่ท้องสนามหลวง ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. – 15 พ.ย.68 เพื่อปรับปรุงสนามหญ้าและลานจอดรถ หลังจากมีการใช้งานต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ทำให้พื้นที่บางส่วนชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องมีการบูรณะครั้งใหญ่ โดยสำนักการโยธา (สนย.) จะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยจะปิดลานจอดรถตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.68 เป็นต้น ขณะที่บริเวณสนามหญ้าจะปิดปรับปรุงตลอดช่วงเวลาดังกล่าวด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้ กทม.อยู่ระหว่างการพิจารณาการใช้พื้นที่รองรับกิจกรรมช่วงปลายปี เช่น วันพ่อแห่งชาติ และเทศกาลปีใหม่ โดยจะมีการจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมทั้งสำหรับภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป และจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมเรื่องการจัดสรรพื้นที่สำหรับกิจกรรมทั่วไป หรือการออกกำลังกายของประชาชนตลอดระยะเวลาของการปิดปรับปรุงด้วย อย่างไรก็ตามเมื่อได้ข้อสรุปเรื่องการใช้พื้นที่แล้ว จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางสื่อของกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตพระนครต่อไป