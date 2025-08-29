ชัชชาติลั่น ‘ทำได้หลายอย่าง’ ซ้อนวินตรวจไฟก่อนไปวิ่ง ขอบคุณ ‘ส.ส.แบงค์’ กรุณาแจ้งมา

ชัชชาติขอบคุณ ‘ส.ส.แบงค์’ ช่วยเป็นหูเป็นตาให้ประชาชน ซ้อนวินตี 3 ตรวจไฟ ‘สว่างพอได้’ สั่งเล็มต้นไม้บังแสง
สืบเนื่องวันที่ 28 สิงหาคม ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ ส.ส.กทม.พรรคประชาชน หารือเรื่องปัญหาไฟดับมานานนับปี ในชุมชนบ่อฝรั่ง เขตจตุจักร ซึ่งได้ร้องเรียนไปยัง นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าฯกทม.ไปหลายครั้งแต่ไม่มีการแก้ไข รวมถึงทำหนังสือสอบถามความคืบหน้าไปหลายครั้งนั้น
เมื่อเวลา 03.00 น. วันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา ซอยแจ้งวัฒนะ 5 เขตหลักสี่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาไฟฟ้าส่องสว่าง
นายชัชชาติกล่าวว่า วันนี้มาตรวจไฟหน่อย พอดีมีท่าน ส.ส.ได้กรุณาแจ้งเข้ามาว่าไฟดับมันมืด เลยลงมาดูหน่อย ก่อนจะไปวิ่งต่อ โดยขับรถมาจากบ้าน
“ท่านกรุณาแจ้งมา 2 ที่ คือ ที่บ่อฝรั่ง และแจ้งวัฒนะ 5 ผมมาตั้งแต่ตี 3 แต่หาพี่วินฯ ในซอยไม่มี
“ขอบคุณที่ท่านกรุณาแจ้งมา มีสัญหาตรงไหนเราทำให้ ไม่มีปัญหา ก็กำลังทำฟุตปาธใหม่ น่าจะเรียบร้อยดี”
จากนั้น นายชัชชาติ โบกมือเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างให้พาขับไปดูพื้นที่ จากซอยแจ้งวัฒนะ 5 ทะลุซอย 7 ไปศูนย์ราชการ โดยกล่าวขณะนั่งซ้อนรถด้วยว่า
“สวมหมวกกันน็อก ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะเดี๋ยวโดนตำรวจจับ”
นายชัชชาติกล่าวว่า จากที่ดูสภาพไฟ ตนว่ายังพอได้ แต่บางจุดมีต้นไม้เยอะ
“ตรงนี้อาจจะยังมีต้นไม้เยอะไปหน่อย ทำให้ไฟอาจจะไม่ได้ส่องลงบนที่ถนน เดี๋ยวจะต้องมาตัดต้นไม้นิดนึง ไฟมีทั้งสองรูปแบบ มีทั้งที่เป็นไฟรุ่นใหม่ LED แล้ว อาจจะมีต้นไม้ที่บังอยู่
ตรงนี้คือที่ท่าน ส.ส. ศุภณัฐ มีนชัยนันท์ ได้กรุณาแจ้งมา ขอบคุณนะครับ แจ้งมาเถอะ ใครแจ้งเราก็ช่วยดูให้ทั้งนั้นแหละ บางทีอาจจะมีหลงหูหลงตาไปบ้าง ต้องตัดต้นไม้นิดหน่อย เดี๋ยวให้รีบมาจัดการตัดให้” นายชัชชาติกล่าว และว่า แต่ถ้าตัดมากไปเดี๋ยวก็อาจจะโดนด่าอีก เอาแบบพอดีๆ
นายชัชชาติกล่าวในตอนหนึ่งว่า บางจุดยังเป็นไฟรุ่นเก่าอยู่ หลอดฮาโลเจน
“มีปัญหาตรงไหน ไฟดับ แจ้งมาได้เลย เรื่องไฟเป็นเรื่องใหญ่นะ เพราะเป็นความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ข้างหน้าเป็นชุมชน ผมว่ายังไม่มืดมาก ชุมชนก็เริ่มทำมาหากินแล้ว (ตอนตี3) แต่เข้าใจว่าข้างในเป็นพื้นที่ของการเคหะฯ แล้ว ไม่ใช่ส่วนของ กทม.”
“ไฟก็ดูสว่างดีนะ ไม่ได้มืดมาก มีบางจุดที่อาจจะดับบ้างและต้นไม้ไปบัง เดี๋ยวจะไปจัดการให้ บอกมาเถอะครับอะไรเราก็ทำให้หมด บางทีมีการตัดสายไฟ แจ้งมาได้เลย ผมน่าจะเขาใจถูกไหมว่าที่ท่านแจ้งมาเป็นจุดนี้ ยังไงแจ้งมาอีกทีก็ได้ ถ้าผมมาผิดจุด”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อถึงจุดหมาย นายชัชชาติกล่าวขอบคุณพี่วิน และว่า อย่าทะเลากับคนขับแอพพ์นะ
“ขอบคุณนะ เดี๋ยวจะไปปรับปรุงให้ ตรงไหนด็ได้นั่นแหละไม่ต่องห่วง เราก็มีทีมงานคอยช่วยอยู่” นายชัชชาติกล่าว และว่า
เดี๋ยวไปดูอีกที่หนึ่ง ‘บ่อฝรั่ง’ ก็ทำได้หลายอย่าง ไม่ต้องห่วง สบายอยู่แล้ว มีอะไรก็เป็นหน้าที่เราอยู่แล้วที่ต้องรับใช้ประชาชน ยินดีน้อมรับทุกคำติชม จะไปปรังปรุงให้ดีขึ้น ตรงไหนที่ดับเดี๋ยวจัดการให้ ขอบคุณที่ช่วยเป็นหูเป็นตาให้ประชาชน