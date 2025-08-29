ตามหาลูกชาย หายตัว 3 วัน กลายเป็นศพในน้ำโขง หน้าผากยุบ มีหมายจับคดียา 2 หมาย

พ่อแม่ตามหาลูกชาย หายตัว 3 วัน กลายเป็นศพในน้ำโขง พบรอยถูกทำร้าย มีหมายจับคดียา 2 หมาย
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 29 สิงหาคม พ.ต.ท.วิษณุชัย คารมย์ สว.สอบสวน สภ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ร่วมกับสมาคมกู้ภัยร่วมใจบึงกาฬ และแพทย์เวร รพ.บึงกาฬ ร่วมกันนำศพ นายวิโรจน์ อายุ 37 ปี ชาวอ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ขึ้นมาจากแม่น้ำโขง หลังลอยอืดไหลมาตามแม่น้ำโขง มาติดอยู่กับกิ่งไม้ริมตลิ่งแม่น้ำโขง พื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านนาโนน ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ ในสภาพสวมกางเกงยืนขาสั้นสีดำเพียงตัวเดียว ไม่สวมเสื้อ รอบตัวทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีรอยสักเต็มตัว เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยจึงนำร่างขึ้นมาชันสูตรบนฝั่ง
จากการชันสูตรพลิกศพของแพทย์ คาดเสียชีวิตมาแล้วประมาณอย่างน้อย 3 วัน พบร่องรอยคล้ายการถูกทำร้าย บริเวณหน้าผากมีรอยยุบ ซึ่งก่อนหน้านี้ นายทอนและนางเล็ก พ่อและแม่ ของผู้ตายได้ได้แจ้งความคนหายไว้ที่ สภ.เมืองหนองคาย เมื่อวันที่ 27 ส.ค.ที่ผ่านมา และลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดนครพนม เพื่อตามหาลูกชาย กระทั่งได้รับแจ้งจากตำรวจ ว่าพบศพลอยมาติดริมฝั่งแม่น้ำโขงในพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ
โดยพ่อและแม่ให้การกับตำรวจว่า ลูกชายผู้ตายมาอาศัยอยู่จังหวัดหนองคายนานแล้ว ล่าสุดโทรติดต่อกันผ่านทางไลน์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม และวันที่ 26 สิงหาคม ได้โทรหาลูกชายแต่โทรไม่ติดเอะใจจึงรีบลงมาตามหา
จากการตรวจสอบประวัติของตำรวจ พบว่าผู้ตายมีหมายจับคดียาเสพติด จำนวน 2 หมาย อยู่ในพื้นที่ จ.อ่างทอง ซึ่งหลังชันสูตรพลิกศพแล้ว ร้อยเวรสอบสวนและแพทย์เวร รพ.บึงกาฬ ลงความเห็นให้ส่งศพผู้ตายไปชันสูตรที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น เพื่อหาสาเหตุการตายอย่างแท้จริงต่อไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทบ.กังวลเหตุบ้านหนองจาน ลามจุดอื่น ชี้ถ้าผลทวิภาคีไม่คืบ จ่อใช้กำลังผลักดัน เห็นด้วยกองทัพสร้างรั้ว
- ตร.ไซเบอร์อายัดเงินแก๊งคอล นำคืนผู้เสียหายได้อีก 5 ราย กว่า 2 ล้านบ.
- ผบ.ตร. เดินหน้าทำงานต่อ ท่ามกลางกระแสข่าวลือปลด ปมโผตำรวจไม่ลงตัว
- ‘พงศ์กวิน’ ดันนักร้องลูกทุ่ง เข้าระบบ INDE-REGIS เดินหน้าคุ้มครองแรงงานอิสระกว่า 21 ล้านคน