บ่อนดอนเมืองพ่นพิษ ผบช.น.เด้งรูด ‘ผบก.น.2’ 5 เสือดอนเมือง เปิดชื่อรักษาการแทน
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พลตำรวจโท สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เซ็นคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่ 376/2568 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2568 ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการและรักษาราชการแทน ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป ดังนี้
ตามคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ 374/2568 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2568 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เนื่องจาก สื่อสังคมอออนไลน์ นำเสนอข่าวเหตุการณ์เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาลักลอบเล่นการพนันประเภทไฮโลว์ กำถั่ว และไพ่เสือมังกร จำนวน 176 ราย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568 เวลาประมาณ 22.00 นาฬิกา บริเวณภายในรั้วของที่ดินจำนวน 18 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้างซอยสรงประภา 1 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง นั้น
ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งดังกล่าว ตลอดจนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หากให้ข้าราชการตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเดิม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 66 มาตรา 92 มาตรา 105 และมาตรา 108 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ประกอบกับ ข้อ 4 ข้อ 6 และ ข้อ 4 แห่งระเบียบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2566 จึงกำหนดให้ดำเนินการ ดังนี้
1.ข้าราชการตำรวจช่วยราชการที่ ศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยขาดจากการฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งต้นสังกัด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล มอบหมาย จำนวน 6 ราย ได้แก่
1.1 พลตำรวจตรี เจษฎา สวยสม ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2
1.2 พันตำรวจเอก ภูวดล อุ่นโพธิ ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง
1.3 พันตำรวจโท คณิณ ค้ำคูณ รองผู้กำกับการ ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง
1.4 พันตำรวจโท อำนาจ ฉ่ำชะเอม รองผู้กำกับการ สืบสวน สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง
1.5 พันตำรวจตรี กิตติศักดิ์ จันท์จิต สารวัตร ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง
1.6 ว่าที่พันตำรวจโท ภาคิน ดอกไม้ สารวัตร สืบสวน สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง
2.ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนตำแหน่งต่างๆ ในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 2 จำนวน 2 ราย ได้แก่
2.1 พลตำรวจตรี พัลลภ แอร่มหล้า รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2
2.2 พันตำรวจเอก สนธยา ตรีเพ็ชร์ ผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 รักษาราชการแทน ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง
2.3 พันตำรารวจโท วรภัทร์ วรรมธรรม รองผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ 4 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล รักษาราชการแทน รองผู้กำกับการ สืบสวน สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง
2.4 พันตำรวจโท ธงชัย แก้วทา รองผู้กำกับการ ฝ่ายบริการการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจนครบาล รักษาราชการแทน รองผู้กำกับการ ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง
2.5 ว่าที่พันตำรวจโท พลภัทร แก้วอาษา สารวัตร ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 2 รักษาราชการแทน สารวัตร สืบสวน สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง
2.6 ว่าที่พันตำรวจตรี ธนภัทร กำลังแรง สารวัตร กองกำกับการสืบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 2 รักษาราชการแทน สารวัตร ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2568
