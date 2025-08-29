ผู้ว่าฯ มอบโล่ ‘ตลาดพรีเมียม’ แหล่งอาหารปลอดภัยในช่วงลำบาก – ย้ำไม่แยกขยะค่าเก็บขึ้น x4

ผู้ว่าฯ มอบโล่ ‘ตลาดพรีเมียม’ ทางเลือกแหล่งอาหารใกล้บ้าน สะอาดมั่นใจในช่วงเศรษฐกิจลำบาก – ย้ำแม่ค้าแยกขยะ ตุลาฯนี้ขึ้นราคา 4 เท่า
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานมอบรางวัลการพัฒนาตลาด Bangkok Premium Market ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2568 แก่ผู้ประกอบการตลาดและสำนักงานเขต
นายชัชชาติกล่าวว่า งานนี้ถือเป็นงานสำคัญมากๆ ต้องมาประจำทุกปี ถามว่าทำไมตลาดถึงสำคัญ เพราะตลาดคือวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่สมัยก่อน เราพัฒนาตลาดให้มีคุณภาพและจุดรวมของการค้าขาย ข้อดีของตลาดคือทำให้เกิดการกระจายตัวเศรษฐกิจถึงรากหญ้า ผู้ประกอบการรายเล็ก SME หรือรายใหม่ ก็สามารถมาค้าขายได้
“การพัฒนาตลาดให้เป็น Premium Market เป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นการสร้างอัตลักษณ์และเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะในสภาพเศรษฐกิจที่ลำบากในตอนนี้ ตลาดก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับประชาชนในการซื้อสินค้า จับจ่ายใช้สอย รวมถึงเป็นที่เดินเล่นให้เกิดความสนุก
“ขอบคุณผู้ประกอบการตลาดทุกท่านที่รักษามาตรฐาน และที่ฝันอยากจะเห็นมากๆ คือ ตลาด กทม. เข้ามาเป็นตลาด Premium ต้องฝากทุกคนช่วยทำต่อทำให้สำเร็จ ในส่วนตลาดที่ได้รับรางวัล The Best of Premium Market ก็ต้องคงเส้นคงวา” นายชัชชาติกล่าว
นายชัชชาติกล่าวต่อว่า ตุลาคมปีนี้จะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะอัตราใหม่ สำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่จะแยกหรือไม่แยกขยะ ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ ก็ขึ้น 4 เท่า ดังนั้นวิธีเดียวคือ ต้องอย่าส่งขยะให้ กทม. ให้นำขยะไปรีไซเคิล ขยะเปียกให้เกษตรกร ขยะรีไซเคิลก็ขายวงพาณิชย์
“เหลือให้ กทม. น้อยที่สุด จะได้ประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งก็ต้องเริ่มจากการแยกขยะในตลาด ตั้งแต่พ่อค้าแม่ค้า ทุกคนต้องเริ่มร่วมมือกัน ตลาดจะเป็นตัวสำคัญทำให้เราลดปริมาณขยะและลดค่าใช้จ่ายได้” นายชัชชาติกล่าว
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งการยกระดับตลาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐานในระดับ Premium Market จะทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร รวมทั้งมีการจัดการน้ำเสียต้นทาง ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้แก่ตลาดอื่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยการพัฒนาให้ได้ตลาด Premium Market ของกรุงเทพมหานคร จะต้องผ่านเกณฑ์ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขลักษณะสถานประกอบการ ด้านคุณภาพอาหาร ด้านผู้สัมผัสอาหาร ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะ และด้านการป้องกันโรคติดต่อ
โดยในปี พ.ศ. 2568 มีตลาดที่ได้รับรางวัล ดังนี้
ตลาดที่ได้รับมอบป้ายรางวัลตลาดที่สามารถผ่านการรับรองมาตรฐานสุดยอดตลาดต้นแบบ Premium Market ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 15 แห่ง ได้แก่ 1.ตลาดสามย่าน เขตปทุมวัน 2.ตลาดศูนย์การค้ามีนบุรี เขตมีนบุรี 3.ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต เขตทวีวัฒนา 4.ตลาด Food Villa เขตตลิ่งชัน 5.ตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน 6.ตลาดถนอมมิตร เขตบางเขน 7.ตลาดเสรีมาร์เก็ต (พาราไดซ์ พาร์ค) เขตประเวศ 8.ตลาดบองมาเช่ มาร์เก็ต พาร์ค เขตจตุจักร 9.ตลาดธนบุรี มาร์เก็ตเพลส เขตทวีวัฒนา 10.ตลาดเสรีมาร์เก็ต (เดอะไนน์ พระราม 9) เขตสวนหลวง 11.ตลาดนครหลวง เขตบางกอกน้อย 12.ตลาดใหม่ทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 13.ตลาดดวงพลอย เขตบางนา 14.ตลาดมาร์เก็ตทูเดย์ 64 เขตหลักสี่ และ 15.ตลาดมิตรมาร์เก็ต ดอนเมือง เขตดอนเมือง
ตลาดผ่านเกณฑ์ Premium Market ของกรุงเทพมหานครติดต่อกัน 3 ปีต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 – 2568 ได้รับโล่รางวัล The Best of Premium Market ประจำปี 2568 จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ 1.ตลาดสามย่าน เขตปทุมวัน 2.ตลาดศูนย์การค้ามีนบุรี เขตมีนบุรี 3.ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต เขตทวีวัฒนา 4.ตลาด Food Villa เขตตลิ่งชัน 5.ตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน 6.ตลาดถนอมมิตร เขตบางเขน และ 7.ตลาดเสรีมาร์เก็ต (พาราไดซ์ พาร์ค) เขตประเวศ
นอกจากนี้ ในงานยังได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สำนักงานเขต 13 เขต ที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้ตลาดในพื้นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Premium Market ของกรุงเทพมหานคร และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายในงานยังจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อยกระดับตลาดให้ก้าวสู่การเป็น Premium Market รวมถึงมีการจัดแสดงบูธนิทรรศการจากภาคีเครือข่ายอีกด้วย
ในการนี้ นายแพทย์สุนทร สุนทรชาติ รองปลัดกรุงเทพมหานคร แพทย์หญิงภาวิณี รุ่งทนต์กิจ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ผู้ประกอบการตลาด ผู้แทนกรมอนามัย ผู้แทนกรมค้าภายใน คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้องร่วมงาน