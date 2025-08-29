รองฯศานนท์ ตรวจเยี่ยม ‘สดชื่นสถาน’ ให้บริการ ‘ซักผ้า-ตัดผม-จัดหางาน’ ยกระดับชีวิตคนไร้บ้าน

รองฯศานนท์ ตรวจเยี่ยม ‘สดชื่นสถาน’ เปิดให้บริการ ‘ซักผ้า-ตัดผม-จัดหางาน’ หวังยกระดับชีวิตคนไร้บ้าน
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม เวลา 11.30 น. ที่ สดชื่นสถาน ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชนคนไร้บ้าน
โดยมี นางสาวกาญจนา ภูพิพัฒน์ผล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม, นายโกศล สิงหนาท ผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนา สำนักงานเขตพระนคร มูลนิธิกระจกเงา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล
นายศานนท์ รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนไร้บ้าน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา เราจะได้เห็นอย่างชัดเจนว่า การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือหัวใจสำคัญ ที่ทำให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้านก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ทั้งในด้านโอกาสการมีงานทำ และการเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน แม้กรุงเทพมหานครจะมีบทบาทในการสนับสนุนการจัดหางาน แต่ก็ไม่สามารถรองรับได้ทั้งหมดเทียบเท่ากับภาคเอกชน
“ความร่วมมือจากองค์กรภายนอกจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่นเดียวกับการร่วมกันจัดตั้งจุดสวัสดิการ ต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มคนไร้บ้านสามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานได้ง่ายขึ้น” นายศานนท์เผย
นายศานนท์ กล่าวอีกว่า หนึ่งในตัวอย่างสำคัญ คือ “สดชื่นสถาน” ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้าน โดยเปิดโอกาสให้สามารถเข้าถึงความสะอาดและสุขอนามัยพื้นฐาน เช่น ห้องน้ำ ห้องสุขา บริการอาบน้ำ รวมถึงบริการซักอบเสื้อผ้าผ่านรถซักอบผ้าเคลื่อนที่
“ความสำเร็จเหล่านี้ เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน หรือภาคประชาสังคม ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ในความร่วมมือ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” นายศานนท์กล่าว
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานปกครองและทะเบียน ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน สถานีกาชาดที่ 2 (สุขุมาลอนามัย) สภากาชาดไทย ได้ออกหน่วยบริการประชาชนคนไร้บ้านเป็นประจำทุกวันศุกร์สิ้นเดือน โดยให้คำปรึกษาแนะนำด้านสิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ
รถบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน การเข้าถึงบริการสุขภาพ ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น การรับสมัครและการจัดหางาน บริการตัดผมฟรี สำหรับสดชื่นสถานเป็นสถานที่พัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนไร้บ้าน โดยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรมทางหลวงชนบท มูลนิธิกระจกเงา ภาคีเครือข่าย และการสนับสนุนจากภาคเอกชน อาทิ บุญถาวร และ OTTERI ในการจัดสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฝั่งถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร ซึ่งแบ่งออกเป็นห้องสุขาแยกชาย-หญิง อย่างละ 2 ห้อง และห้องอาบน้ำแยกชาย-หญิง อย่างละ 2 ห้อง รวมทั้งสิ้น 8 ห้อง การบริการรถซักอบผ้าเคลื่อนที่ให้คนไร้บ้าน
โดยเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ประชาชนคนไร้บ้านสามารถเข้าถึงห้องน้ำและห้องสุขาได้อย่างปลอดภัยและถูกสุขอนามัย ใช้บริการอาบน้ำและนำเสื้อผ้ามาซัก เพื่อเอาไว้ผลัดเปลี่ยนในแต่ละวัน