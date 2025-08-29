แน่นศาลา 11 วัดเสมียนฯ อาลัย ‘จรัญ พงษ์จีน’ พินิจ ยกย่องอุดมการณ์ ‘คน นสพ.’ ตัวจริง
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่ศาลา 11 วัดเสมียนนารี เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการรดน้ำและสวดพระอภิธรรมศพ นายจรัญ พงษ์จีน ที่ปรึกษา บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) นักหนังสือพิมพ์อาวุโส เจ้าของนามปากกา ‘พลุน้ำแข็ง’ และ ‘คุณอ้อ’ ซึ่งเสียชีวิตเมื่อเวลา 10.45 น. ของวันนี้ สิริอายุ 71 ปี
เมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. เริ่มพิธีรดน้ำศพ โดยมีบุคคลในแวดวงต่างๆ ทยอยเดินทางร่วมไว้อาลัยอย่างต่อเนื่อง
ในการนี้ ผู้บริหารในเครือมติชน ให้การต้อนรับ นำโดย นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน), นางสาวปานบัว บุนปาน ประธานกรรมการ, นายปราปต์ บุนปาน กรรมการผู้จัดการ, นายวรศักดิ์ ประยูรศุข รองประธาน และบรรณาธิการ กอง บก.ประชาชาติธุรกิจ, นายนฤตย์ เสกธีระ บรรณาธิการ กอง บก.มติชน, นายสุริวงค์ เอื้อปฏิภาน รองประธาน และบรรณาธิการ กอง บก. ข่าวสด เป็นต้น
สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าร่วมไว้อาลัยในวันนี้ อาทิ นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรองประธานสภาสมาคมขงจื๊อนานาชาติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์, นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน, นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์, คณะผู้บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (เอไอเอส), นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยสร้างไทย, นายกำธร วังอุม นายกสมาคมชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นายเสถียร จันทิมาธร คอลัมนิสต์ชื่อดัง, นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง และ นายดนัย เอกมหาสวัสดิ์ หรือ ‘หมาแก่’ ผู้ดำเนินรายการ ‘เจาะลึกทั่วไทย’ เป็นต้น
นายพินิจ อดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายจรัญ ถือเป็นปูชนียบุคคลด้านสื่อมวลชนคนสำคัญ มีบทบาทสั่นสะเทือนต่อประชาชน เป็นนักคิด นักเขียน เป็นผู้มีความรู้ มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักประชาชน เป็นที่ประจักษ์
“ความคิดเห็นในหลายเรื่อง สามารถชี้นำสังคมในทางที่ดี ถือเป็นคุณูปการอย่างยิ่ง ทั้งยังเป็นคนมีฝีไม้ลายมือคนหนึ่งในแผ่นดิน จึงเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญด้านสื่อ ผมรู้สึกเสียใจและเสียดายอย่างยิ่ง” นายพินิจกล่าว
ทั้งนี้ บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งพวงหรีดร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก อาทิ ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี, วราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา, นุชฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย, กำธร วังอุดม นายกสมาคมชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นิกร จำนง, กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี, บริษัท พงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด, เฉลิมชัย จีนะวิจารณะ, วรวงศ์ รามางกูร, สมบัติ แสงชาติ พร้อมครอบครัว, ปรพล อดิเรกสาร ที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม, ครอบครัวประจวบเหมาะ, ลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง, ดร.ธีรพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหาร สำนักยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์, พล.ต.ท.ธเนษฐ-ขวัญใจ สุนทรสุขใจ, สมชัย เลิศสิทธิวงค์ CEO AIS, วพน.2,
สื่อสารองค์กร ซีพีออลล์, GMM GRAMMY, AMB Connect,พล.ต.ต.ออมสิน-รัชดา ตรารุ่งเรือง พร้อมครอบครัว, ดำฤทธิ์-กรรณิกา วิริยะกุล, ชาญชัย สงวนวงศ์ นสพ.ข่าวหุ้นธุรกิจ, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), นิติบุคคลอาคารชุดบ้านประชานิเวศน์1, Travel Technology Services, ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน), ก่อกิจด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ สกพอ., POSTTODAY, บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอทูซี คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
รวมถึง พวงหรีดจาก ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และท่านผู้หญิง, วิวรรธน์-ธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล, พิชัย นริพทะพันธุ์, สุณี เหลืองวิจิตร อดีต ส.ส.จังหวัดพิจิตร, ฐากร-กิตติยา ชัยสถาพร, สมภพ-ลินยู เจริญกุล, นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข, พินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี, พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง,
ดร.อัศวิน อิงคะกุล ประธานมิราเคิล กรุ๊ป, ดร. สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล, จาตุรนต์-จิราภรณ์ ฉายแสง, นิพนธ์ บุญญามณี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, บริษัท เวิร์คลิ้งค์ ดาเอเจนซี่ จำกัด, พยุง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย, กมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์, Bank of America N.A. เป็นต้น
สำหรับ กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ นายจรัญ พงษ์จีน มีขึ้นระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 3 กันยายน ที่ศาลา 11 วัดเสมียนนารี
โดยในวันนี้ (29 ส.ค.) เวลา 16.00 น. มีพิธีรดน้ำศพ
เวลา 17.30 น. สวดพระอภิธรรม
วันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน เวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม
วันที่ 3 กันยายน เวลา 11.00 น. ถวายเพล
16.00 น. พิธีเคลื่อนร่าง
17.00 น. ฌาปนกิจ