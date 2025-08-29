กทม. เปิดงาน ‘นิปปอนฮาคุ แบงค็อก 2025’ สะพานเชื่อมวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น กว่า 400 บูธ ถึง 31 ส.ค. นี้

เริ่มแล้ว มหกรรมรวมทุกเรื่องของญี่ปุ่นครบที่สุดในไทย กทม. เปิดงาน “นิปปอนฮาคุ แบงคอก 2025” สนุกกับทุกความเป็นญี่ปุ่น 3 วันเต็มที่ไม่ควรพลาด
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผนึกกำลังกับเจเอ็ดดูเคชั่น สถาบันสอนภาษาและศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และองค์กรภาครัฐของประเทศญี่ปุ่น ร่วมเปิดงานมหกรรมเพื่อคนรักญี่ปุ่นแบบครบทุกเรื่องครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย “นิปปอนฮาคุ แบงคอก 2025” (NIPPON HAKU BANGKOK 2025) พร้อมฉลองครบรอบ 10 ปีของการจัดงาน กับคอนเซ็ปต์ “ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักญี่ปุ่น” สร้างความสุขแบบครบทุกมิติให้กับเจแปนเลิฟเวอร์ กับขบวนกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ กว่า 400 บูธ ทั้งเรื่องการศึกษา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว อาหาร ธุรกิจ พร้อมหลากหลายความบันเทิงที่ยกทัพมาสร้างความสุขแบบจัดเต็ม ตลอด 3 วัน ระหว่างวันที่ 29 – 31 ส.ค. 68 ณ ฮอลล์ 5 – 6 ชั้น LG ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
นายชัชชาติ กล่าวแสดงความยินดีกับผู้จัดงานที่ปีนี้เป็นปีที่ 10 แล้วของการจัดงาน ซึ่งในทุก ๆ ปีก็จัดยิ่งใหญ่ และครบครันมากยิ่งขึ้น วันนี้เยาวชนจากหลายจังหวัดเดินทางเข้ามาร่วมงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาต่อ หรือการเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นในหลาย ๆ มิติ สิ่งเหล่านี้จะทำให้ไทยและญี่ปุ่นกระชับความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้น และถือเป็นการเพิ่มความรักระหว่างไทยและญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นด้วย ขออวยพรและเป็นกำลังใจให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจัดงานดีๆแบบนี้ ต่อไปอีกเรื่อยๆ
หัวใจหลักของการจัดงานคือสะพานเชื่อมวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น รวมทั้งความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ และหลากหลาย ตอบโจทย์ทุกความชื่นชอบของคนรักญี่ปุ่น ในปีนี้จัดเต็มและยิ่งใหญ่กว่าเดิม ทั้งเรื่องการศึกษา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว อาหาร ธุรกิจ และหลากหลายความบันเทิง กว่า 400 บูธ พร้อมชวนทุกคนมาร่วมสนุกไปกับกิจกรรมการแสดงทั้ง 2 เวที ตลอด 3 วันเต็ม โดยยกกองทัพศิลปินไทยเเละญี่ปุ่นมามากกว่า 400 ชีวิต และตัวแทน 47 จังหวัด จากประเทศญี่ปุ่น อาทิ อาหารญี่ปุ่นจากต้นตำรับ ข้อมูลและโพรโมชันเที่ยวญี่ปุ่นแบบจัดเต็ม การแนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่นครบทุกระดับ โอกาสทำงานในบริษัทญี่ปุ่น สินค้าญี่ปุ่นแท้ ของฝาก ของสะสมครบครัน โซนคนรักอนิเมะ มังงะ และวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ความงามสไตล์ญี่ปุ่น วัตถุดิบอาหารญี่ปุ่นคุณภาพสูง มหกรรมสาเก จากผู้ผลิตญี่ปุ่น กว่า 40 แบรนด์ คอนเสิร์ต การแสดง และโชว์พิเศษจากศิลปินไทย-ญี่ปุ่นมากมาย โชว์พิเศษที่รวมพลังความสนุกของ 13 หนุ่ม PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE LIL LEAGUE อีกหนึ่งบอยแบนด์สุดฮอตจาก LDH JAPAN ที่มาไทยเป็นครั้งแรก HANA เกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่มาแรงจากญี่ปุ่นเพื่อเอาใจคนที่รักญี่ปุ่นที่ได้มาร่วมงานจะ “ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักญี่ปุ่น” มากขึ้นกว่าเดิม และได้รับความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอน
