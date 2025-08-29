กทม.ไม่นิ่ง! ‘กวาดแผงค้า’ สกายวอล์กห้าแยกฯ แอบขายของ-รับบริจาค อ้างจ่ายเทศกิจ

กทม.ไม่นิ่ง! ‘กวาดแผงค้า’ สกายวอล์กห้าแยกลาดพร้าว แอบกางขายของ-เปิดบริจาค อ้างจ่ายเทศกิจ
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงกรณี ผู้ค้าเปิดแผงขายของและมูลนิธิเปิดรับบริจาคบนสกายวอล์กห้าแยกลาดพร้าว ซึ่งเป็นทางเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสและรถไฟใต้ดิน โดยมีผู้ค้าบางรายข่มขู่ห้ามถ่ายภาพ อ้างว่าจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่เทศกิจแล้ว
จากประเด็นดังกล่าว สำนักงานเขตจตุจักร ได้เข้าตรวจสอบและยืนยันว่า การกล่าวอ้างว่ามีการจ่ายเงินให้เทศกิจนั้น ‘ไม่เป็นความจริง’ และเมื่อวันที่ 28 ส.ค.2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ดำเนินการตรวจตรา กวดขัน และยึดอายัดสินค้าจากผู้ฝ่าฝืนจำนวน 5 ราย พร้อมดำเนินการปรับเป็นพินัยในอัตราโทษสูงสุด 2,000 บาททุกราย
นอกจากนี้ เขตจตุจักรยังได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจตรึงกำลังเฝ้าระวัง และเพิ่มวงรอบการตรวจตราบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน
“ห้าแยกลาดพร้าว เป็นจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะและย่านกิจกรรมที่มีความหนาแน่นสูง การลักลอบจำหน่ายสินค้าบนสกายวอล์ก ก่อให้เกิดการกีดขวางทางเดินและส่งผลต่อความปลอดภัยของประชาชน
กทม. ไม่นิ่งนอนใจ ได้เร่งคืนพื้นที่ทางสัญจร พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจจัดชุดตรวจตราอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สกายวอล์กเป็นพื้นที่ที่สะดวก ปลอดภัย และเข้าถึงได้สำหรับทุกคน” นายเอกวรัญญู กล่าว