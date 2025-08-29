กทม. ระดมกำลังซ้อมกู้ภัยเต็มรูปแบบ จำลองเหตุ ‘เรือชน-ไฟไหม้กลางเจ้าพระยา’
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคมกรุงเทพมหานคร ดำเนินการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีเกิดเหตุอุบัติภัยทางน้ำ เรือลำเลียงบรรทุกสินค้าชนกับเรือโดยสารและภัตตาคารในแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งส่งผลให้มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ บางส่วนพลัดตกน้ำ และเกิดเพลิงลุกไหม้ในเรือจนเสียการควบคุม ณ บริเวณสะพานพระราม 8 เขตบางพลัด โดย พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมการฝึกซ้อมในฐานะรองผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 35
ในการนี้ น.ส.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายศุภกฤต บุญขันธ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การฝึกซ้อม
“การฝึกซ้อมครั้งนี้จะช่วยยกระดับความพร้อมของทุกหน่วยงานและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนว่า กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรับมือและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยเป็นหัวใจที่จะลดความสูญเสียและลดปัญหาต่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราใช้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายหลัก เป็นสายเลือดใหญ่ที่เสริมเรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศไทยและของกรุงเทพมหานคร หลังจากนี้ ขออนุญาตมอบภารกิจที่เหลือให้ท่านรองปลัดฯ ศุภกฤต ดำเนินการแทนต่อไป โอกาสนี้ ขอขอบคุณข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่าย ที่เข้าร่วมกิจกรรม ขอให้ทุกท่านภูมิใจในภารกิจที่เราจะช่วยกันดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน และขอขอบคุณอีกครั้ง” พญ.วันทนีย์กล่าว
ด้าน น.ส.ทวิดา รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า เป็นเรื่องดีที่วันนี้ได้เห็นช่องว่างในหลาย ๆ เรื่อง ซึ่งเป็นที่คาดหมายอยู่แล้วว่าช่องว่างที่เห็นเป็นช่องว่างของการบริหารสถานการณ์ โดยวันนี้เป็นครั้งแรกจริง ๆ ที่ผู้อำนวยการเขตทั้ง 2 เขต จะต้องมีการบัญชาการร่วม (Unified Command) กัน
“ต้องขอแจ้งให้ทราบก่อนว่า วันนี้ตั้งใจไม่ก่อกวนการออกแบบการซ้อมเลย ปล่อยให้ออกแบบการซ้อมเอง ปล่อยให้ฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table-Top Exercise: TTX) เอง แล้วจึงลงมาดู เจตนาคือต้องการรู้ว่าเราเข้าใจตรงกันได้แค่ไหน เพื่อที่จะสามารถช่วยในการเติมได้
สำหรับในช่วงบ่ายจะมีท่านรองปลัดฯ อยู่ แต่ขอฝากคำถามเล็ก ๆ ไว้กับคนที่ทำซีน ว่าทำไมวันนี้เป็นสาธารณภัยระดับ 2 เข้าใจว่าควรจะเป็นการบัญชาการร่วมระดับ 1 ของ 2 พื้นที่ จึงขอให้ตอบคำถามนี้มาด้วย” น.ส.ทวิดาเผย
น.ส.ทวิดา กล่าวทิ้งท้ายว่า ฝากช่วงบ่ายที่จะสรุปบทเรียนด้วยว่า คิดเห็นอย่างไรกับการซ้อมวันนี้ หน่วยงานภายนอกที่มา ถ้าอยู่ไหว อยู่ได้ อยากฟังความคิดเห็นว่ามีช่องว่างระหว่างการสนธิกำลัง หรือมีปัญหาการเชื่อมระหว่างหน่วยอย่างไร อยากให้เราทำอะไรมากขึ้นเพื่อให้ดีกว่านี้ เพราะจะได้ทำให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ
ทั้งนี้ การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2568 ดำเนินการโดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานคร รวมถึงหน่วยงานภายนอกทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เกิดการประสานงานและความร่วมมือที่ดี สามารถบริหารจัดการภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร ทรัพยากร ระบบปฏิบัติการรองรับ
รวมทั้งก่อให้เกิดทักษะ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาสาธารณภัยมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดการฝึกซ้อม 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุน้ำท่วมขังและเหตุอุทกภัย (ฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ) ระหว่างวันที่ 20 – 21 ส.ค. 68 ณ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางบอน เขตบางบอน และกิจกรรมที่ 2 การฝึกซ้อมแผนอุบัติภัยทางน้ำ กรณีเรือโดยสารและภัตตาคารโดน (ชน) กับเรือลำเลียงบรรทุกสินค้าในแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันพุธที่ 27 ส.ค. 68 และวันศุกร์ที่ 29 ส.ค. 68 ณ บริเวณพื้นที่ใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งเขตบางพลัด
โดยกิจกรรมเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 68 ประกอบด้วย การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ และการฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise: FTX) โดยแต่ละหน่วยได้มีการซ้อมย่อยอย่างเข้มข้น ทั้งส่วนบัญชาการเหตุการณ์ ทีมช่วยบัญชาการเหตุการณ์ ทีมปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ำ ทีมฝ่ายการสื่อสาร ทีมสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ทีมดับเพลิงและช่วยชีวิต ทีมเอฟเฟกต์ ทีมสนับสนุนการปฏิบัติการ ทีมการแพทย์ฉุกเฉิน (EMT) รวมถึงทีมผู้โดยสารสมมติ
ส่วนกิจกรรมของวันที่ 29 ส.ค. 68 เป็นการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise: FSX) ซึ่งได้มีการจำลองปฏิบัติการต่าง ๆ ทั้งการช่วยเหลือคนตกน้ำ การดับไฟกลางน้ำ การอพยพผู้ประสบภัย การค้นหาผู้สูญหายทั้งบนผิวน้ำและใต้น้ำ การกู้ชีพ ช่วยเหลือ และนำส่งผู้บาดเจ็บ ตลอดจนการตั้งศูนย์พักพิงและช่วยเหลือเยียวยา มีผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมประกอบด้วย ผู้บริหาร/ผู้แทนพร้อมผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ได้แก่ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักเทศกิจ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตบางพลัด อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตบางพลัด สำนักงานเขตพระนคร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตพระนคร
ด้านภาคีเครือข่าย ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมเจ้าท่า กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร อาสาสมัครภาคประชาชน Emergency Services Unit of Thailand (ESU) ชมรม Volunteer Rescue Team Thailand (VRTT) และ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)