‘เรียนฟรี ชุดฟรี ไม่มีเก็บเพิ่ม’ กทม.เดินหน้า เติมครูให้เด็กกลุ่มเปราะบาง – ลดภาระผู้ปกครอง

‘เรียนฟรี ชุดฟรี ไม่มีเก็บเพิ่ม’ กทม.เดินหน้า เติมครูให้เด็กกลุ่มเปราะบาง – บรรเทาภาระผู้ปกครอง
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ที่สนามสอบ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ
นายศานนท์ รองผู้ว่าฯ กล่าวว่า คาดว่าการ สอบครูกทม. การศึกษาพิเศษในครั้งนี้ จะช่วยเติมครูการศึกษาพิเศษให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการเข้ารับการศึกษาของเด็กกลุ่มเปราะบางในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนการเล่าเรียนไม่มีค่าใช้จ่ายตามนโยบาย “เรียนฟรี ชุดฟรี ไม่มีเก็บเพิ่ม” เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระผู้ปกครอง
โดยโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีนักเรียนการศึกษาพิเศษไม่ต่ำกว่า 4,000 คนต่อปีการศึกษา และนักเรียนที่เป็นโรคสมาธิสั้น (ADHD) อยู่ระหว่างการรักษา รวมทั้งเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงรวมไม่ต่ำกว่า 1,000 คนต่อปีการศึกษา ซึ่งการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มเปราะบางจะมีพัฒนาการที่ช้ากว่าเด็กปกติ ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ พฤติกรรม และพัฒนาการทางสังคมของเด็กอย่างมีนัยสำคัญ
ดังนั้น ครูผู้สอนจึงมีบทบาทสำคัญในการสังเกต คัดกรองเบื้องต้น และให้การ ช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ได้อย่างเหมาะสม การมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงแนวทางการจัดการเรียนรู้และพฤติกรรมในห้องเรียนจะช่วยให้ครูสามารถสนับสนุนพัฒนาการของนักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพและลดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษครั้งที่ 1/2568 ระหว่างวันที่ 8 – 14 กรกฎาคม 2568 จำนวน 1 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ จำนวน 150 อัตรา ซึ่งดำเนินการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2568 และสอบภาคความเหมาะสมกับวิชาชีพครู (สัมภาษณ์)ในวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2568 และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ภายในวันที่ 18 กันยายน 2568 ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีฯ โดยไม่มีการขึ้นบัญชี
ในการนี้ นายทรงศร กัลยา ณ สุนทร รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยนางธัญรัศมิ์ สร้อยสยัมภู ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ นางสาวกัญญปภา คงประเสริฐ ผู้อำนวยการกองสรรหาบุคคล สำนักงาน ก.ก. และเจ้าหน้าที่สำนักงานการเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจเยี่ยม