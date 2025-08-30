ชัชชาติ-เอกอัครราชทูตจีน ร่วม ‘ทิ้งกระจาด’ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ กระชับมิตรภาพชุมชนไทย-จีน

ชัชชาติ-เอกอัครราชทูตจีน ร่วมประเพณี ‘ทิ้งกระจาด’ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ สานวัฒนธรรม-กระชับมิตรภาพชุมชนไทย-จีน
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 30 สิงหาคม ที่ศาลเจ้าโจวซือกง (วัดซุนเล่งยี่) ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ สมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย มีการจัดเทศกาลซิโกวและกิจกรรมการกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ หรือ ‘ประเพณีทิ้งกระจาด’
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานเกือบ 3,000 คน โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตลอดจน ฯพณฯ จาง เจี้ยนเว่ย เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย พร้อมด้วยภรรยา และประธานสมาพันธ์สมาคมชาวฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย ร่วมมอบสิ่งของให้แก่ผู้ยากไร้ในครั้งนี้ด้วย
นายจาง เจี้ยนเว่ย เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย กล่าวว่า ตนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาพบกับพี่น้องชาวฝูเจี้ยน ท่ามกลางบรรยากาศที่งดงามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และยิ่งเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการกุศลเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยผู้ยากไร้ในครั้งนี้
“ในนามของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ผมขอแสดงความเคารพและชื่นชมในจิตกุศลของทุกท่าน ปีนี้เป็นวาระครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตจีน–ไทย ภายใต้หัวข้อ ห้าทศวรรษทองแห่งมิตรภาพจีน–ไทย”
นายจางกล่าวต่อว่า ในห้วงเวลาสำคัญนี้ ชมรมสมาคมเชื้อสายฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย ยังคงสืบสานประเพณีที่ดีงามมาเป็นร้อยปี และมีความหมายอย่างยิ่งต่อการสร้างมิตรภาพระหว่างประชาชนจีน–ไทย
“จีนกับไทย เปรียบเสมือนภูเขาและสายน้ำที่พึ่งพาอาศัยกัน ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นนี้ เกิดจากความวิริยะอุตสาหะของชาวไทยเชื้อสายจีนหลายชั่วอายุคน พวกท่านสืบสานประเพณีอันดีงามของชนชาติจีน คือ ‘รู้คุณ รู้ตอบแทน’ และไม่ลืมบ้านเกิดเมืองนอน ก่อร่างสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับชาวไทยเชื้อสายจีน และด้วยความมุ่งมั่นเสียสละ”
“พวกท่านได้หยั่งรากลึกในผืนแผ่นดินไทยที่อุดมสมบูรณ์ และได้รับการยอมรับนับถือ จากประชาชนไทยอย่างกว้างขวาง พวกท่านยังได้ร่วมแรงร่วมใจกับประชาชนไทยในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผลักดันความร่วมมือระหว่างจีน–ไทยในหลากหลายสาขาให้ก้าวหน้าไปอีก” นายจางกล่าว และว่า
ผมเชื่อมั่นว่า ชาวไทยเชื้อสายจีนจะต้องสืบสานคุณธรรมอันดีงามนี้ต่อไป และจะมีบทบาทใหม่ ๆ ในการส่งเสริมมิตรภาพจีน–ไทย และสร้างความรุ่งเรืองร่วมกันระหว่างสองประเทศ
นายจางกล่าวอีกด้วยว่า สุดท้ายนี้ขอคารวะต่อจิตกุศลของทุกท่านอีกครั้ง ขออวยพรให้พี่น้องไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยทุกท่าน กิจการรุ่งเรือง ความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรง และขอให้มิตรภาพจีน–ไทยคงอยู่ยั่งยืนตลอดไป
ด้าน นายชัชชาติ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานทิ้งกระจาดประจำปี 2568 ซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติสำคัญจาก ท่านเอกอัครราชทูตจีน ที่เหมือนเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวจีนหลายล้านคน มาอยู่กับเราในครั้งนี้
“เนื่องจากเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมามีการทำบุญ ตามที่หลวงปู่โจวซือกงได้วางรากฐานไว้แก่สามัญชน มีความมุ่งมั่นในการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม และเป็นการกระชับมิตรระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในนามกรุงเทพมหานคร ขอชื่นชมการทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยของ สมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย ที่ได้บริจาคของ และคืนความอบอุ่น กำลังใจ ให้ผู้ที่ขาดแคลน ความร่วมมือในอนาคต เราพร้อมร่วมมือกับสมาคมฮกเกี้ยนฯ ทุกอย่าง ทั้งการใช้ดิจิทัลพัฒนาให้เข้มแข็งมากขึ้น” นายชัชชาติกล่าว และว่า
สุดท้ายขออวยพรให้งานเทศกาลทิ้งกระจาดครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี ขอให้มิตรภาพระหว่างชุมชนชาวไทยและชาวจีนเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆ ขอบคุณสมาคมฮกเกี้ยนที่ร่วมสร้างสรรค์งานบุญในครั้งนี้