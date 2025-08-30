ตรวจงานแบบ ‘เจน Y’ รองผู้ว่าฯ เดินเทสต์ ‘ฟุตปาธลาดพร้าว’ อัพเกรดใหม่ดีไซน์เอื้อวีลแชร์

ตรวจงานแบบ ‘เจน Y’ รองผู้ว่าฯทดสอบ ‘ฟุตปาธลาดพร้าว’ หลังอัพเกรดใหม่ ดีไซน์รองรับวีลแชร์
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจงานปรับปรุงทางเท้าถนนลาดพร้าว จากสี่แยกรัชดา – ลาดพร้าว บริเวณหน้าอาคารจอดแล้วจร MRT สถานีลาดพร้าว ไปจนถึงห้าแยกลาดพร้าว พร้อมแถมเส้นพหลโยธินอีกนิดไปถึงแดนเนรมิตในอดีต
โดยมี สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขตจตุจักร และผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล
นายวิศณุ รองผู้ว่าฯ กล่าวว่า ถนนลาดพร้าวช่วงต้นจาก 5 แยกลาดพร้าว ถึงรัชดาภิเษก การไฟฟ้านครหลวงมีโครงการนำสายไฟฟ้าลงดิน ซึ่งจะมีการปรับปรุงทางเท้าคืนภายหลังนำสายไฟลงดินแล้ว โดยขณะนี้ทำเสร็จแล้วตั้งแต่ช่วงแยกรัชดา – ลาดพร้าว ไปถึงซอยลาดพร้าว 101 ส่วนการหักเสาไฟฟ้าคาดว่าจะดำเนินการประมาณสิ้นเดือน ก.ย. 68 เมื่อได้ติดตั้งโคมไฟ Street Light แล้วก็จะทำการหักเสาทันที
“ในการปรับปรุงทางเท้า กทม. มีการพูดคุยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด ทั้งการไฟฟ้า ประปา เช่น บริเวณนี้ การประปาได้ปรับปรุงท่อใหม่ และทำให้ดีเพื่อใช้ได้ต่ออีกเป็นสิบปี เพื่อที่จะไม่ต้องรื้อเพื่อซ่อมแซมภายหลังจากทำทางเท้าเสร็จแล้ว” นายวิศณุ กล่าว
จากนั้น นายวิศณุ และคณะ เดินตรวจสำรวจงานทางเท้าที่ไปปรับปรุงใหม่อย่างไฉไล จากแยกรัชดา – ลาดพร้าว ไปยังห้าแยกลาดพร้าว พร้อมบอกเล่าแนวคิดและความตั้งใจในรายละเอียดที่ต้องการทำทางเท้าให้ดี และเป็น Universal Design
อาทิ ช่วงจุดตัดของทางเท้ากับทางเข้าอาคาร ได้ขอความร่วมมือเจ้าของอาคารให้ปรับปรุงทางเข้าอาคารให้เสมอกับทางเท้า หรือมีทางลาดให้วีลแชร์เดินทางได้ หรือทางเท้าบางช่วงมีการขยายจุดจอดรถเข้ามาเพื่อรับส่งผู้โดยสาร ไม่ให้กระทบกับเลนที่รถวิ่ง
ทั้งนี้ เมื่อคณะเดินตรวจทางเท้ามาถึงห้าแยกลาดพร้าว ได้เลี้ยวขวาหน้ายูเนียนมอลล์ สำรวจทางเท้าถนนพหลโยธินอีกเล็กน้อย แวะตรวจสะพานลอยหน้าโลตัสลาดพร้าว ที่ได้ทำการหั่นขาสะพานเสร็จแล้ว
นายวิศณุอธิบายเพิ่มเติมว่า การหั่นขาสะพานลอย คือ กรณีที่บันไดสะพานลอยกีดขวางทางเท้าหรือทางสัญจร เช่น ทำให้วีลแชร์เข็นไม่ผ่าน เราใช้วิธีย้ายบันไดสะพานให้มาอยู่ในแนวเดียวกัน เพื่อให้เกิดพื้นที่ทางเท้าเพิ่มขึ้น ซึ่งตอนนี้เส้นถนนพหลโยธินเสร็จครบ 5 จุดแล้ว
จากนั้น เมื่อเดินถึงบริเวณหน้าแดนเนรมิต สวนสนุกชื่อดังในอดีต นายวิศณุ ก็ได้รำลึกความหลังกับคณะว่าเกิดทันเล่นสวนสนุกแห่งนี้ และจากที่ได้ฟังพบว่าหลายคนก็ยังหลุดเรียก แดนเนรมิต ว่า แดนเดรมิต อยู่ ซึ่งถือเป็นซิกเนเจอร์ของชาวเจน Y ขึ้นไปที่รู้กัน เป็นอันจบการตรวจทางเท้าลาดพร้าวในวันนี้