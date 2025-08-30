ทักษิณ ปธ.สวดพระอภิธรรม ‘จรัญ พงษ์จีน’ ที่ปรึกษาเครือมติชน คืนที่ 2 สุรเกียรติ์ ร่วมทอดผ้าบังสุกุล
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ที่ศาลา 11 วัดเสมียนนารี เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในคืนที่ 2 ของการสวดพระอภิธรรม นายจรัญ พงษ์จีน ที่ปรึกษาบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) นักหนังสือพิมพ์อาวุโส เจ้าของนามปากกา ‘พลุน้ำแข็ง’ และ ‘คุณอ้อ’ ซึ่งเสียชีวิตเมื่อเวลา 10.45 น. ของวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา สิริอายุ 71 ปี
เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. แขกผู้มีเกียรติทยอยเดินทางเข้าเคารพศพ และร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีเครือมติชนและ บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ เป็นเจ้าภาพ
ในการนี้ ผู้บริหารในเครือมติชนให้การต้อนรับ นำโดย นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) , นายวรศักดิ์ ประยูรศุข รองประธานและบรรณาธิการ กอง บก.ประชาชาติธุรกิจ, นายนฤตย์ เสกธีระ บรรณาธิการ กอง บก.มติชน, นายสุริวงค์ เอื้อปฏิภาน รองประธานและบรรณาธิการ กอง บก.ข่าวสด เป็นต้น
สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าร่วมไว้อาลัยในวันนี้ อาทิ ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี, ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี, นายจักรพงษ์ แสงมณี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี, นางนลินี รัตนาวะดี ภรรยานายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน), นางสาวกนกพรรณ เหตระกูล
นพ.เรวัต วิศรุตเวช อดีตอธิบดีกรมการแพทย์, นายสุภาพ คลี่ขจาย สื่อมวลชนอาวุโส, นายชาญชัย สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการ นสพ.ข่าวหุ้นธุรกิจ, นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล บรรณาธิการข่าวภูมิภาค หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, นายกิตติ สิงหาปัด ผู้ดำเนินรายการชื่อดัง ‘ข่าวสามมิติ’, นายจตุรงค์ สุขเอียด สื่อมวลชนชื่อดัง, นายจรัญ หอมเทียนทอง อดีตนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, นายดนัย เอกมหาสวัสดิ์ หรือ ‘หมาแก่’ รายการเจาะลึกทั่วไทย, นายสรกล อดุลยานนท์ หรือ ‘หนุ่มเมืองจันท์’ คอลัมนิสต์ชื่อดัง, นางกรณิศ กุหลาบวรรณ ร้านเบียร์หิมะ เป็นต้น
ต่อมาเวลาราว 18.00 น. เริ่มพิธีสวดพระอภิธรรม โดยมี ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ต่อมา ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย, นายจักรพงษ์ แสงมณี, นพ.เรวัต วิศรุตเวช และนางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และทอดผ้าบังสุกุล จากนั้นร่วมกันกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล เป็นอันเสร็จพิธี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ มีบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ส่งพวงหรีดร่วมอาลัย อาทิ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย, นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.จังหวัดน่าน, จตุพร บุรุษพัฒน์ รมว.พาณิชย์, ฟารีดา บุณยศักดิ์ พันทวียนต์, บ.เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน), นายศุภวัฒน์ จงศิริ ‘ศุภักษร’, บ.แสนสิริ จำกัด (มหาชน), พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ, ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง, เนวิน-กรุณา ชิดชอบ, วิชัย-จุฑามาศ เบญจรงคกุล, ร้านบ้านไอซ์, อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์, สนั่น-คุณหญิงณัฐิกา อังอุบลกุล ประธานอาวุโส หอการค้าไทย, บ.สยามพิวรรธน์ จำกัด สยามเซ็นเตอร์-สยามดิสคัฟเวอรี่ สยามพารากอน-ไอคอนสยาม, ตี๋เหล้า ท่าพระจันทร์, The Standard, ชาช่า เป็นต้น
สำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ นายจรัญ พงษ์จีน มีขึ้นระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 3 กันยายน ที่ศาลา 11 วัดเสมียนนารี
วันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน เวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม
วันที่ 3 กันยายน เวลา 11.00 น. ถวายเพล
16.00 น. พิธีเคลื่อนร่าง
17.00 น. ฌาปนกิจ